  • Eid Al Fitr 2026: യുഎഇ അടക്കം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ചെറിയ പെരുന്നാൾ വെള്ളിയാഴ്ച

Eid Al Fitr 2026: യുഎഇ അടക്കം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ചെറിയ പെരുന്നാൾ വെള്ളിയാഴ്ച

Eid Al Fitr 2026 Gulf Countries: ശവ്വാൽ മാസപ്പിറവി ദൃശ്യമാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മുപ്പത് നോമ്പും പൂർത്തിയാക്കിയാണ് യുഎഇ, സൗദി അറേബ്യ, കുവൈത്ത്, ബഹ്റൈൻ, ഖത്തർ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ പെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 19, 2026, 08:51 AM IST
  • മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു ദിവസം വൈകിയാണ് ഒമാനിൽ റംസാൻ വ്രതം ആരംഭിച്ചത്
  • ഒമാനിൽ ശനിയാഴ്ചയാകും പെരുന്നാൾ
  • ഒമാനിൽ ശനിയാഴ്ചയാകും പെരുന്നാൾ

Eid Al Fitr 2026: യുഎഇ അടക്കം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ചെറിയ പെരുന്നാൾ വെള്ളിയാഴ്ച

ഒമാൻ ഒഴികെയുള്ള ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഈ വർഷത്തെ ചെറിയപെരുന്നാൾ വെള്ളിയാഴ്ച ആഘോഷിക്കും. ശവ്വാൽ മാസപ്പിറവി ദൃശ്യമാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മുപ്പത് നോമ്പും പൂർത്തിയാക്കിയാണ് യുഎഇ, സൗദി അറേബ്യ, കുവൈത്ത്, ബഹ്റൈൻ, ഖത്തർ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഈദ് ആഘോഷങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നത്.

മാസപ്പിറവി നിരീക്ഷിക്കാൻ വിപുലമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്നെങ്കിലും എവിടെയും പിറവി കാണാനായില്ലെന്ന് സൗദി മതകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, ഒമാനിൽ പെരുന്നാൾ എന്ന് വേണമെന്ന് വ്യാഴാഴ്ച തീരുമാനിക്കും.

മാസപ്പിറവി നിരീക്ഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക സമിതി മസ്‌കറ്റിൽ മതകാര്യ മന്ത്രി ഡോ. മുഹമ്മദ് സയീദ് അൽ മഅ്മരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യോഗം ചേരും. മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു ദിവസം വൈകി റംസാൻ വ്രതം ആരംഭിച്ച ഒമാനിൽ വ്യാഴാഴ്ച മാസപ്പിറവി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ശനിയാഴ്ചയാകും പെരുന്നാൾ.

പെരുന്നാളിന് യുഎഇയിലെ സർക്കാർ, സ്വകാര്യ മേഖലകളിൽ തുടർച്ചയായി നാല് ദിവസം അവധിയാണ്. കേരളത്തിലും വ്യാഴാഴ്ച മാസപ്പിറവി ദൃശ്യമാകുന്നത് അനുസരിച്ചാകും ചെറിയ പെരുന്നാൾ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുക.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

