/Etihad Rail Passenger Train: ചരിത്രം കുറിച്ച് ഇത്തിഹാദ് റെയിൽ, അബുദാബിയിൽ നിന്ന് ഫുജൈറയിലേക്ക് ഇനി അതിവേഗമെത്താം

യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് തങ്ങളുടെ ആദ്യ പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ സർവീസ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. ഇത്തിഹാദ് റെയിലിന്റെ കന്നിയാത്ര പൊതുഗതാഗതത്തിൽ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിനാണ് തുടക്കം കുറിച്ചത്.
അബുദാബിക്കും ഫുജൈറയ്ക്കും ഇടയിലെ യാത്ര ഇതോടെ വേഗത്തിലായിരിക്കുകയാണ്. റോഡ് മാർഗ്ഗമുള്ള യാത്രയേക്കാൾ വേഗതയേറിയതും പരിസ്ഥിതിക്ക് അനുയോജ്യമായതുമായ ഒരു ബദൽ മാർഗ്ഗമാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അബുദാബിക്കും ഫുജൈറയ്ക്കും ഇടയിലെ ദൂരം ഇനി വെറും 1 മണിക്കൂർ 45 മിനിറ്റുകൊണ്ട് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. അതേസമയം ഭാവിയിലെ അബുദാബി-ദുബായ് സർവീസിന് 57 മിനിറ്റ് മാത്രമേ വേണ്ടിവരൂവെന്നാണ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
بعض المقاعد تحمل أكثر من رقم... تحمل قصة.— Etihad Rail (@Etihad_Rail) June 30, 2026
واليوم، أصبح حمد منصور البلوشي أول راكب على متن أولى رحلات قطار الركاب من الفجيرة إلى أبوظبي، تقديراً لمساهمته البارزة في المجتمع، بعد اختياره من بين الأسماء التي رشحها أفراد من مختلف أنحاء الدولة ضمن حملة "الراكب الذي يمثلنا جميعًا"… pic.twitter.com/7WmjgA5eep
മറ്റ് എമിറേറ്റുകളിലേക്ക് കൂടി ഈ സർവീസ് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതോടെ യുഎഇയിലെ ആഭ്യന്തര ഗതാഗത സംവിധാനം വലിയ രീതിയിലാണ് മാറാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യ ഘട്ടമെന്ന രീതിയിൽ പാസഞ്ചർ സർവീസ് വളരെ പരിമിതമായ റൂട്ടുകളിലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും സർവീസ് നടത്തുക. ഇതിന് ശേഷം ഏഴ് എമിറേറ്റുകളെയും പിന്നീട് ജിസിസി രാജ്യങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കും.
ചരിത്രമെഴുതി ഇത്തിഹാദ് റെയിൽ
അബുദാബിയിലെ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് സിറ്റി സ്റ്റേഷനെയും ഫുജൈറയിലെ അൽ ഹിലാൽ സിറ്റി സ്റ്റേഷനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ആദ്യ സർവീസ്. യുഎഇയിലെ ഏഴ് എമിറേറ്റുകളെയും ഒന്നിച്ചു ചേർക്കുന്ന ഒരു പൊതുഗതാഗത ശൃംഖലയെന്ന വലിയ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടുവെപ്പാണിത്. കൂടാതെ, വിമാന യാത്രകളെയും റോഡ് യാത്രകളെയും അപേക്ഷിച്ച് ഈ ട്രെയിനുകൾക്ക് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം വളരെ കുറവാണ്.
ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വലിയ പിന്തുണയാണ് നൽകുന്നത്. യാത്രക്കാർക്ക് മികച്ച യാത്രാനുഭവം നൽകുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ട്രെയിനുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 30 ന് ദുബായ്, അൽ ദൈദ് സ്റ്റേഷനുകൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും.
ആദ്യ യാത്രക്കാരൻ
ഫുജൈറയിൽ നിന്ന് അബുദാബിയിലേക്കുള്ള ആദ്യ ഇത്തിഹാദ് റെയിൽ പാസഞ്ചർ സർവീസിൽ യാത്ര ചെയ്ത ആദ്യ യാത്രക്കാരനായി ഹമദ് മൻസൂർ അൽ ബലൂഷി ചരിത്രം കുറിച്ചു. യുഎഇയിലെ താമസക്കാരിൽ നിന്നും നാമനിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തിഹാദ് റെയിൽ നടത്തിയ 'Passenger Who Represents Us All' എന്ന കാമ്പയിനിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. സമൂഹത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകളെ മാനിച്ചാണ് ഈ ആദരം നൽകിയതെന്ന് ഇത്തിഹാദ് റെയിൽ കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.
ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്കുചെയ്യാൻ
നിലവിൽ ഇത്തിഹാദ് റെയിലിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് വഴി യാത്രക്കാർക്ക് ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാനും, ആവശ്യമെങ്കിൽ ബുക്കിംഗിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനും സാധിക്കും.
കംഫർട്ട് ക്ലാസ് (Comfort Class) : 55 ദിർഹം (ഏകദേശം 1,400 ഇന്ത്യൻ രൂപ)
പ്രീമിയം ക്ലാസ് (Premium Class): 120 ദിർഹം (ഏകദേശം 3,100 ഇന്ത്യൻ രൂപ)
നിലവിൽ ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും ദിവസേന മൂന്ന് സർവീസുകൾ വീതമാണ് ഉള്ളത്. ഫുജൈറയിൽ നിന്ന് അബുദാബിയിലേക്കുള്ള ആദ്യ സർവീസ് രാവിലെ 5:34 ന് പുറപ്പെട്ട് 7:19 ന് എത്തും. രണ്ടാമത്തെ സർവീസ് രാവിലെ 10:59 ന് പുറപ്പെട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് 12:44 ന് എത്തും. മൂന്നാമത്തെ സർവീസ് വൈകുന്നേരം 5:28 ന് പുറപ്പെട്ട് രാത്രി 7:13 ന് എത്തും.
അബുദാബിയിൽ നിന്ന് ഫുജൈറയിലേക്കുള്ള ആദ്യ സർവീസ് രാവിലെ 8:19 ന് പുറപ്പെട്ട് 10:04 ന് എത്തും. രണ്ടാമത്തെ സർവീസ് ഉച്ചയ്ക്ക് 1:53 ന് പുറപ്പെട്ട് വൈകുന്നേരം 3:38 ന് എത്തും. മൂന്നാമത്തെ സർവീസ് വൈകുന്നേരം 6:39 ന് പുറപ്പെട്ട് രാത്രി 8:24 ന് എത്തിച്ചേരും.
പാസഞ്ചർ റെയിൽ ശൃംഖല പൂർണ്ണതോതിൽ സജ്ജമായാൽ പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 3.65 കോടി (36.5 മില്യൺ) യാത്രക്കാർക്ക് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇതോടെ യുഎഇയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഗതാഗത പദ്ധതികളിലൊന്നായി ഇത് മാറും. വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിലും പുത്തൻ ഉണർവാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
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