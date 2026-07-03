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Etihad Rail Passenger Train: ചരിത്രം കുറിച്ച് ഇത്തിഹാദ് റെയിൽ, അബുദാബിയിൽ നിന്ന് ഫുജൈറയിലേക്ക് ഇനി അതിവേഗമെത്താം

Etihad Rail First Passenger Train: അബുദാബിക്കും ഫുജൈറയ്ക്കും ഇടയിൽ ഇത്തിഹാദ് റെയിലിന്റെ ആദ്യ പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ സർവീസ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 03, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 03:43 PM IST
Etihad Rail Passenger Train: ചരിത്രം കുറിച്ച് ഇത്തിഹാദ് റെയിൽ, അബുദാബിയിൽ നിന്ന് ഫുജൈറയിലേക്ക് ഇനി അതിവേഗമെത്താം
Image Credit: Etihad Rail | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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