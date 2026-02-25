English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kuwait Army: 18 തികഞ്ഞ പുരുഷന്മാർക്ക് സൈനിക സേവനം നിർബന്ധമാക്കി കുവൈറ്റ്; പുതിയ നിയമപരിഷ്കാരങ്ങൾ

Kuwait Army: 18 തികഞ്ഞ പുരുഷന്മാർക്ക് സൈനിക സേവനം നിർബന്ധമാക്കി കുവൈറ്റ്; പുതിയ നിയമപരിഷ്കാരങ്ങൾ

Kuwait National Service: തൊഴിൽ, പ്രൊഫഷണൽ ലൈസൻസുകൾ എന്നിവ നേടുന്നതിന് സൈനിക സേവനം പൂർത്തിയാക്കിയ രേഖ നിർബന്ധമാക്കി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 25, 2026, 11:15 PM IST
  • നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർ കർശനമായ ശിക്ഷാ നടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വരും
  • സൈനിക സേവനം പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് തൊഴിൽ നിയമനങ്ങളിൽ മുൻഗണനയുണ്ടാകും

Kuwait Army: 18 തികഞ്ഞ പുരുഷന്മാർക്ക് സൈനിക സേവനം നിർബന്ധമാക്കി കുവൈറ്റ്; പുതിയ നിയമപരിഷ്കാരങ്ങൾ

കുവൈറ്റ് സിറ്റി: കുവൈറ്റിൽ എല്ലാ പുരുഷന്മാർക്കും നിർബന്ധിത സൈനിക സേവനം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന പുതിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. 18 വയസ്സ് തികയുന്ന ഓരോ കുവൈറ്റ് പൗരനും 180 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സൈനിക സേവനത്തിനായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നിയമം അനുശാസിക്കുന്നു. പ്രതിരോധ സന്നദ്ധത ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും മുൻ നിയമങ്ങളിലെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുമായാണ് പുതിയ നടപടി.

ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റായ കുവൈറ്റ് അൽ യൂമിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഭേദഗതി ചെയ്ത നിയമം നിലവിൽ വന്നു. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച മുതലാണ് നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്. നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശനമായ ശിക്ഷാ നടപടികൾ ഉണ്ടാകും. തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിനും പ്രൊഫഷണൽ ലൈസൻസുകൾ നേടുന്നതിനും സൈനിക സേവനം പൂർത്തിയാക്കിയ രേഖ നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ALSO READ: യുഎഇയിൽ പെരുന്നാൾ അവധി ദിനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

പുതിയ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം, 18 വയസ്സ് തികയുന്ന എല്ലാ സ്വദേശികളും ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട സൈനിക അധികാരിക്ക് മുമ്പാകെ ഹാജരാകണം. വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ നിയമനടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വരും. പൊതു-സ്വകാര്യ മേഖലകളിലെ ജോലിക്കും വിവിധ തൊഴിൽ ലൈസൻസുകൾക്കും സൈനിക സേവനം പൂർത്തിയാക്കിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇളവോ അല്ലെങ്കിൽ സാവകാശമോ ലഭിച്ച രേഖയോ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്.

സൈനിക സേവനം പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് തൊഴിൽ നിയമനങ്ങളിൽ മുൻഗണന ലഭിക്കും. ദേശീയ കടമയും തൊഴിൽ യോഗ്യതയും തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കാനാണ് ഈ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, ഔദ്യോഗിക അനുമതിയോടെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സർവീസിലുള്ളവർക്കോ സേവനത്തിനായി വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്കോ പ്രശ്നം നേരിടില്ലെന്ന് അധികൃതർ ഉറപ്പുനൽകുന്നു.

ALSO READ: ഇറാൻ-യുഎസ് മൂന്നാംഘട്ട ചർച്ച വ്യാഴാഴ്ച ജനീവയിൽ; സ്ഥിരീകരിച്ച് ഒമാൻ

2012 ജനുവരി 1-ന് മുമ്പ് ജനിച്ചവർക്കും മന്ത്രിസഭ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾക്കും നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഇളവുണ്ട്. സൈനിക അക്കാദമികളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, സായുധ സേന, പോലീസ്, നാഷണൽ ഗാർഡ്, ഫയർ സർവീസ് എന്നിവയിൽ അഞ്ച് വർഷമെങ്കിലും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചവർ, കുവൈറ്റ് പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷനിലെ അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഈ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

