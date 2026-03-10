Abu Dhabi: അബുദാബി റുവൈസ് വ്യവസായ കോംപ്ലക്സിൽ തീപിടുത്തം; ആളപായമില്ല

അബുദാബി: റുവൈസ് വ്യവസായ കോംപ്ലക്സിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ട്. ആർക്കും പരിക്കില്ലെന്നാണ് സൂചന. റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രമുഖ വ്യവസായ കേന്ദ്രമായ റുവൈസ് വ്യവസായ കോംപ്ലക്സിലെ ഒരു കേന്ദ്രത്തിന് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം ഉണ്ടായി എന്നാണ്.
ആക്രമണത്തെ തുടർന്നാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് സിവിൽ ഡിഫൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സുരക്ഷാ സേനയും ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി. ആക്രമണത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല. പൊതുജനങ്ങളോട് ഔദ്യോഗികമായി ലഭിക്കുന്ന വിവിയരങ്ങൾ മാത്രം വിശ്വസിച്ചാൽ മതിയെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്ന് അധികൃതർ കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടയിൽ യുഎഇയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ചു എല്ലാത്തരം ഡ്രോണുകൾക്കും ലൈറ്റ് സ്പോർട്സ് വിമാനങ്ങൾക്കും സമ്പൂർണ്ണ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ നിർദ്ദേശം ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് കർശന നിയമ നടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വരും.
