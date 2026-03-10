English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • NRI
  • Abu Dhabi: അബുദാബി റുവൈസ് വ്യവസായ കോംപ്ലക്സിൽ തീപിടുത്തം; ആളപായമില്ല

Abu Dhabi: അബുദാബി റുവൈസ് വ്യവസായ കോംപ്ലക്സിൽ തീപിടുത്തം; ആളപായമില്ല

അബുദാബിയിലെ റുവൈസ് വ്യവസായ സമുച്ചയത്തിലെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ചയുണ്ടായ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് തീപിടുത്തമുണ്ടായി.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 10, 2026, 10:40 PM IST
  • റുവൈസ് വ്യവസായ കോംപ്ലക്സിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ട്
  • ആർക്കും പരിക്കില്ലെന്നാണ് സൂചന
  • പ്രമുഖ വ്യവസായ കേന്ദ്രമായ റുവൈസ് വ്യവസായ കോംപ്ലക്സിലെ ഒരു കേന്ദ്രത്തിന് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം ഉണ്ടായി

Abu Dhabi: അബുദാബി റുവൈസ് വ്യവസായ കോംപ്ലക്സിൽ തീപിടുത്തം; ആളപായമില്ല

അബുദാബി: റുവൈസ് വ്യവസായ കോംപ്ലക്സിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ട്.  ആർക്കും പരിക്കില്ലെന്നാണ് സൂചന. റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രമുഖ വ്യവസായ കേന്ദ്രമായ റുവൈസ് വ്യവസായ കോംപ്ലക്സിലെ ഒരു കേന്ദ്രത്തിന് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം ഉണ്ടായി എന്നാണ്.  

Also Read: പശ്ചിമേഷ്യ സംഘർഷം: ​ഗൾഫിലെ സിബിഎസ്ഇ പരീക്ഷകൾ വീണ്ടും മാറ്റിവെച്ചു

ആക്രമണത്തെ തുടർന്നാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് സിവിൽ ഡിഫൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സുരക്ഷാ സേനയും ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി. ആക്രമണത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല. പൊതുജനങ്ങളോട് ഔദ്യോഗികമായി ലഭിക്കുന്ന വിവിയരങ്ങൾ മാത്രം വിശ്വസിച്ചാൽ മതിയെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

Also Read: വ്യാഴവും ബുധനും ചേർന്നുള്ള നവപഞ്ചമ യോഗം; ഏപ്രിൽ 3 മുതൽ ഇവർക്കിനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല

സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്ന് അധികൃതർ കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടയിൽ യുഎഇയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ചു എല്ലാത്തരം ഡ്രോണുകൾക്കും ലൈറ്റ് സ്പോർട്സ് വിമാനങ്ങൾക്കും സമ്പൂർണ്ണ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ നിർദ്ദേശം ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് കർശന നിയമ നടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വരും.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Abu DhabiRuwais Industrial ComplexDron AttackUAE Drone AttackMissile attack

