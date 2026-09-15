/ഫോബ്സ് പട്ടികയിൽ മലയാളി തിളക്കം: ആദ്യ 5ൽ ഇടം നേടി ഡോ. ആസാദ് മൂപ്പനും ഡോ. ഷംഷീർ വയലിലും

ദുബായ്: ഫോബ്സ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് പുറത്തുവിട്ട 2026-ലെ മികച്ച ഹെൽത്ത്കെയർ ലീഡർമാരുടെ പട്ടികയിൽ മലയാളി സംരംഭകർക്കും എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾക്കും മികച്ച നേട്ടം. ആസ്റ്റർ ഡി.എം ഹെൽത്ത്കെയർ ഫൗണ്ടർ ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ ഡോ. ആസാദ് മൂപ്പൻ, ബുർജീൽ ഹോൾഡിങ്സ് ഫൗണ്ടറും ചെയർമാനും സി.ഇ.ഒയുമായ ഡോ. ഷംഷീർ വയലിൽ എന്നിവരാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച അഞ്ച് ഹെൽത്ത്കെയർ ഫൗണ്ടർമാരിൽ ഇടംപിടിച്ചത്. മേഖലയിലെ വളർച്ച, നിക്ഷേപം, നവീകരണം, ബിസിനസ് വിപുലീകരണം, സ്വാധീനം എന്നിവ മുൻനിർത്തി ഫൗണ്ടർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് ഫോബ്സ് റാങ്കിങ് തയാറാക്കിയത്.
ഫോബ്സ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഹെൽത്ത്കെയർ ഫൗണ്ടർമാരുടെ വിഭാഗത്തിൽ ഡോ. ആസാദ് മൂപ്പൻ മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടി. 1987-ൽ ദുബായിൽ ഒരു ചെറിയ ക്ലിനിക്കിൽ തുടങ്ങി മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ ആരോഗ്യ ശൃംഖലകളിലൊന്നായി ആസ്റ്റർ ഡി.എം ഹെൽത്ത്കെയറിനെ മാറ്റിയെടുത്തത് അദ്ദേഹമാണ്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിലുമായി 1,025 സ്ഥാപനങ്ങളുള്ള ആസ്റ്ററിന് കീഴിൽ 65,000-ത്തിലധികം ജീവനക്കാരാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ജി.സി.സി മേഖലയിൽ മാത്രം 16 ആശുപത്രികളും 128 ക്ലിനിക്കുകളും 360 ഫാർമസികളും ഗ്രൂപ്പിനുണ്ട്. യു.എ.ഇയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച 272.3 ദശലക്ഷം ഡോളറിന്റെയും സൗദിയിലെ 250 ദശലക്ഷം ഡോളറിന്റെയും നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വിപുലീകരണം കൂടുതൽ വേഗത്തിലാക്കും.
പട്ടികയിൽ നാലാം സ്ഥാനമാണ് ബുർജീൽ ഹോൾഡിങ്സ് സ്ഥാപകനും ചെയർമാനുമായ ഡോ. ഷംഷീർ വയലിൽ സ്വന്തമാക്കിയത്. 2007-ൽ അബുദാബിയിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച ബുർജീൽ ഹോൾഡിങ്സിന്റെ സി.ഇ.ഒ പദവിയും നിലവിൽ അദ്ദേഹമാണ് വഹിക്കുന്നത്.
പട്ടികയിലെ മറ്റ് പ്രമുഖ സ്ഥാപകരും എക്സിക്യൂട്ടീവുകളും
ഫൗണ്ടർമാരുടെ പട്ടികയിൽ മറ്റ് മുൻനിര മലയാളി സംരംഭകരും സജീവ സാന്നിധ്യമായുണ്ട്. അബീർ മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫൗണ്ടറും ചെയർമാനും പ്രസിഡന്റുമായ മുഹമ്മദ് ആലുങ്ങൽ പട്ടികയിൽ 40-ാം സ്ഥാനത്താണ്. 1999-ൽ ജിദ്ദയിൽ ഒരു പോളിക്ലിനിക്കായി തുടങ്ങിയ അബീർ ഗ്രൂപ്പ്, ഇന്ന് സൗദി അറേബ്യ, മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ, ഇന്ത്യ എന്നിവിടങ്ങളിലായി 50-ലധികം സ്ഥാപനങ്ങളുള്ള വൻ ശൃംഖലയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. 33 ഹോൾഡിങ്സ് ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ മുഹമ്മദ് മിയാൻദാദ് വി.പി 42-ാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. ഖത്തറിലെ നസീം ഹെൽത്ത്കെയറിലൂടെയുള്ള ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾക്ക് പുറമെ, മെഡ്ടെക്, ഹെൽത്ത്കെയർ ഇന്നൊവേഷൻ, എ.ഐ അധിഷ്ഠിത പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ എന്നിവയിലെ സംഭാവനകളും ഫോബ്സ് റിപ്പോർട്ടിൽ വിലയിരുത്തുന്നു. ഡോ. സണ്ണി ഹെൽത്ത് കെയർ ഗ്രൂപ്പ് ഫൗണ്ടറും ചെയർമാനുമായ ഡോ. സണ്ണി കുര്യനാണ് 43-ാം സ്ഥാനത്ത്. 1990-ൽ ഷാർജയിലെ ഒരു ക്ലിനിക്കിൽ നിന്ന് തുടക്കമിട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹെൽത്ത്കെയർ ടെക്നോളജി, ഹോം ഹെൽത്ത്കെയർ മേഖലകളിലെ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ഫോബ്സ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിന്റെ പ്രത്യേക ഹെൽത്ത്കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് പട്ടികയിലും പ്രഗത്ഭ മലയാളി പ്രൊഫഷണലുകൾ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആസ്റ്റർ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആൻഡ് ക്ലിനിക്സിന്റെ യു.എ.ഇ, ഒമാൻ, ബഹ്റൈൻ മേഖലകളിലെ ഗ്രൂപ്പ് സി.ഇ.ഒ ഷെർബാസ് ബിച്ചു 17-ാം സ്ഥാനത്താണ്. മെഡ്കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ സെന്റേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് സി.ഇ.ഒ ആയ ഷാനില ലൈജു 64-ാം സ്ഥാനത്തും.
കമ്പനിയുടെ വലുപ്പം, വരുമാനം, ആസ്തികൾ, വ്യവസായ രംഗത്തെ സ്വാധീനം, നേതൃപാടവം, നവീകരണം, സമീപകാല നേട്ടങ്ങൾ, പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ വൈവിധ്യം, സുതാര്യത, സി.എസ്.ആർ തുടങ്ങിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഫോബ്സ് ഈ റാങ്കിങ് തയ്യാറാക്കിയത്. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പട്ടികകളിലായി ഏഴ് മലയാളി ഹെൽത്ത്കെയർ ലീഡർമാർ ഇടംപിടിച്ചത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ആരോഗ്യ പരിപാലന മേഖലയുടെ വളർച്ചയിൽ മലയാളി സംരംഭകരും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും വഹിക്കുന്ന സുപ്രധാന പങ്കിന് തെളിവാണ്.
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