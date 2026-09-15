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ഫോബ്സ് പട്ടികയിൽ മലയാളി തിളക്കം: ആദ്യ 5ൽ ഇടം നേടി ഡോ. ആസാദ് മൂപ്പനും ഡോ. ഷംഷീർ വയലിലും

2026-ലെ ഫോബ്സ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ടോപ്പ് ഹെൽത്ത്കെയർ ലീഡേഴ്സ് പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ച് ഏഴ് മലയാളികൾ. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ ആരോഗ്യമേഖലയിലെ ശക്തമായ മലയാളി സാന്നിധ്യത്തിന് അടിവരയിടുന്നതാണ് പുതിയ റാങ്കിങ്

Written ByKarthika V
Published: Sep 15, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 02:46 PM IST
ഫോബ്സ് പട്ടികയിൽ മലയാളി തിളക്കം: ആദ്യ 5ൽ ഇടം നേടി ഡോ. ആസാദ് മൂപ്പനും ഡോ. ഷംഷീർ വയലിലും
Image Credit: forbes | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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