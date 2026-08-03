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UAE e-Visa: ജിസിസി രാജ്യങ്ങൾക്ക് യു.എ.ഇ സന്ദർശനം എളുപ്പമാകും; ഇ-വിസ വേഗത്തിൽ നേടാം, എങ്ങനെയെന്നോ?

ജി.സി.സി. രാജ്യങ്ങളിലെ താമസക്കാർക്ക് യു.എ.ഇ. ഇ-വിസ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കും.

Written ByKarthika V
Published: Aug 03, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 06:08 PM IST
UAE e-Visa: ജിസിസി രാജ്യങ്ങൾക്ക് യു.എ.ഇ സന്ദർശനം എളുപ്പമാകും; ഇ-വിസ വേഗത്തിൽ നേടാം, എങ്ങനെയെന്നോ?
Image Credit: UAE e-Visa | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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UAE e-Visa: ജിസിസി രാജ്യങ്ങൾക്ക് യു.എ.ഇ സന്ദർശനം എളുപ്പമാകും; ഇ-വിസ വേഗത്തിൽ നേടാം, എങ്ങനെയെന്നോ?
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