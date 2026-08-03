/UAE e-Visa: ജിസിസി രാജ്യങ്ങൾക്ക് യു.എ.ഇ സന്ദർശനം എളുപ്പമാകും; ഇ-വിസ വേഗത്തിൽ നേടാം, എങ്ങനെയെന്നോ?

ജിസിസി രാജ്യങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് യുഎഇയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇലക്ട്രോണിക് വിസയ്ക്ക് (eVisa) അപേക്ഷിക്കാം. ബഹ്റൈൻ, കുവൈറ്റ്, ഒമാൻ, ഖത്തർ, സൗദി അറേബ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന യോഗ്യരായ പ്രവാസികൾക്ക് പരമ്പരാഗത വിസ പ്രക്രിയയിലൂടെ അപേക്ഷിക്കാതെ യുഎഇയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഇ-വിസ അനുവദിക്കുന്നു.
യുഎഇയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ എൻട്രി പെർമിറ്റിന് അംഗീകാരം ലഭിക്കണം. ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളിലെ താമസക്കാർക്ക് യുഎഇയിൽ 30 ദിവസം വരെ സന്ദർശനം നടത്തുവാൻ അനുമതി നൽകുന്നതാണ് ഈ വിസ നയം. ഔദ്യോഗിക അനുമതി ലഭിച്ചാൽ വിസ 30 ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി ലഭിക്കാം.
യോഗ്യത
ഇ-വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, യാത്രക്കാർ യുഎഇ വിസ ഓൺ അറൈവൽ ലഭിക്കാൻ യോഗ്യരാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം. 80-ലധികം രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാർക്ക് യുഎഇ വിസ ഓൺ അറൈവൽ ലഭിക്കും. യുഎഇ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ (MoFA) വെബ്സൈറ്റ് വഴി യാത്രക്കാർക്ക് അവരുടെ യോഗ്യത പരിശോധിക്കാം.
എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?
ജിസിസി രാജ്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സാധുവായ റെസിഡൻസി പെർമിറ്റ് കൈവശമുള്ള വിദേശ പൗരന്മാർക്ക് യുഎഇ ഇ- വിസ സേവനം ലഭ്യമാണ്.
. ജി.സി.സി റെസിഡൻസ് പെർമിറ്റിന് ഒരു വർഷത്തെ കാലാവധി വേണം.
. പാസ്പോർട്ടിനും യാത്രാരേഖയ്ക്കും കുറഞ്ഞത് ആറുമാസത്തെ കാലാവധി ഉണ്ടായിരിക്കണം.
. യുഎഇ അംഗീകരിച്ച തൊഴിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
.യുഎഇയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ യാതൊരു വിലക്കും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.
അധികൃതരുടെ അനുമതി ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ വിസ ലഭിക്കൂ.
നിബന്ധനകൾ
അപേക്ഷകരുടെ കൈവശം ചില രേഖകൾ ആവശ്യമുണ്ട്:
. സാധുവായ ഒരു പാസ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യാത്രാ രേഖ.
. തൊഴിലും കാലാവധിയും വ്യക്തമാക്കുന്ന ജി.സി.സി. റെസിഡൻസ് പെർമിറ്റിന്റെയോ ഐ.ഡിയുടെയോ പകർപ്പ്.
. വെള്ള പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ.
സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് മറ്റു രേഖകളും ആവശ്യപ്പെടാം.
ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?
ജിസിസി നിവാസികൾക്ക് ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റെസിഡൻസി ആൻഡ് ഫോറിനേഴ്സ് അഫയേഴ്സ് (GDRFA) ദുബായ് വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഇ-വിസയ്ക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.
1. smart.gdrfad.gov.ae എന്ന GDRFA വെബ്സൈറ്റ് വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.
2. പുതിയ ഉപയോക്താവായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.
3. ജിസിസി റസിഡന്റ് എൻട്രി പെർമിറ്റ് സേവനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
4. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത, യാത്രാ വിവരങ്ങൾ സഹിതം അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക.
5. ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുക.
6. വിസ ഫീസ് സമർപ്പിക്കുക.
7. അനുമതി ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഇ-വിസ അപേക്ഷകന്റെ ഇമെയിലിലേക്ക് അയച്ചുനൽകും.
യുഎഇയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് യാത്രക്കാർ വിസ അനുമതി നേടിയിരിക്കണം. ദുബായ് ഒഴികെയുള്ള എമിറേറ്റുകളായ അബുദാബി, ഷാർജ, അജ്മാൻ, ഫുജൈറ, ഉമ്മുൽ ഖുവൈൻ, റാസൽഖൈമ എന്നിവ സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഐഡന്റിറ്റി, സിറ്റിസൺഷിപ്പ്, കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് പോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റി (ICP) ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ smartservices.icp.gov.ae വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം.
നിരക്ക്
ജി.സി.സി താമസക്കാർക്കുള്ള യു.എ.ഇ. ഇ-വിസയുടെ എൻട്രി പെർമിറ്റ് നിരക്ക്:
. 250 ദിർഹം
. 5 ശതമാനം വാറ്റ് (VAT)
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് അനുസരിച്ച് അധിക സർവീസ് ഫീസും ഈടാക്കും.
കാലാവധി
. ഇ-വിസ അനുവദിച്ച തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തേക്ക് വിസ സാധുവാണ്.
. യു.എ.ഇയിൽ പ്രവേശിച്ച തീയതി മുതൽ 30 ദിവസം വരെ രാജ്യത്ത് തങ്ങാൻ അനുവാദമുണ്ട്.
. കാലാവധി വേണമെങ്കിൽ 30 ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടിനൽകും.
ട്രാവൽ ഏജൻസി വഴി അപേക്ഷിക്കാമോ?
ജി.സി.സി. താമസക്കാർക്ക് അംഗീകൃത ട്രാവൽ ഏജൻസി വഴി യു.എ.ഇ. സന്ദർശക വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. വിസയുടെ തരത്തിന് അനുസരിച്ച് അപേക്ഷാ നടപടികൾക്കും സ്പോൺസർഷിപ്പ് ക്രമീകരിക്കുന്നതിനും ഏജൻസികളുടെ സഹായം തേടാം.
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