  • Hajj 2026: സൗദിയിൽ ഈ വർഷത്തെ ആഭ്യന്തര ഹജ്ജ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു: ഹജ്ജ് ഉംറ മന്ത്രാലയം

Hajj 2026: സൗദിയിൽ ഈ വർഷത്തെ ആഭ്യന്തര ഹജ്ജ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു: ഹജ്ജ് ഉംറ മന്ത്രാലയം

റമദാൻ 15 ന് ഹജ്ജ് പാക്കേജ് ബുക്കിംഗ് ആരംഭിക്കുമെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 24, 2026, 10:45 PM IST
Hajj 2026: സൗദിയിൽ ഈ വർഷത്തെ ആഭ്യന്തര ഹജ്ജ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു: ഹജ്ജ് ഉംറ മന്ത്രാലയം

ജിദ്ദ: സൗദിയിൽ ഈ വർഷത്തെ ആഭ്യന്തര ഹജ്ജ് രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായി ഹജ്ജ് ഉംറ മന്ത്രാലയം.  അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് മുതൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നുസൂക് ആപ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഈ ഘട്ടത്തിൽ മുൻപ് ഹജ്ജ് കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്കാണ് മുൻഗണന.  മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അപേക്ഷകർക്ക് കുറഞ്ഞത് 15 വയസ് പ്രായമുണ്ടാകണമെന്നും ആരോഗ്യ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

ഒരു വർഷം മുൻപെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഇഖാമയുള്ളവർക്കാണ് മുൻഗണന.  അതുപോലെ തീർത്ഥാടകർ നുസുക് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നേരിട്ട് അക്കൗണ്ട് തുറന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകണം. മാത്രമല്ല ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൈസൻസ് ഉള്ള കമ്പനികൾ വഴി മാത്രമേ കരാറുകൾ ഉറപ്പിക്കാവൂ എന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശേഷം പാക്കേജുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഫീസ് അടക്കുന്നതോടെ പെർമിറ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാകും. 

യുഎഇയിൽ ചെറിയ പെരുന്നാൾ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

ദുബായ്: യുഎഇയിൽ സർക്കാർ സ്വകാര്യ മേഖലകളിൽ ചെറിയ പെരുന്നാൾ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഗവൺമെന്റ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്‌സും മാനവശേഷി സ്വദേശിവൽക്കരണം മന്താലയവും ചേർന്നാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

അവധി മാർച്ച് 19 വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ ആയിരിക്കും. അത് സർക്കാർ മേഖലക്ക് മാർച്ച് 19 മുതൽ 22 വരെയും സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് മാർച്ച് 19 മുതൽ 21 വരെയും ആയിരിക്കും. അതായത് സർക്കാർ മേഖലകൾക്ക് 4 ദിവസത്തെ അവധിയും സ്വകാര്യ മേഖലകൾക്ക് 3 ദിവസത്തെ അവധിയുമാണ്.  

ഇനി നീണ്ട അവധി വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് മാർച്ച് 16 തിങ്കൾ മുതൽ 19 വരെ വാർഷിക അവധി എടുത്താൽ മാർച്ച് 14 മുതൽ മാർച്ച് 22 വരെ തുടർച്ചയായ 9 ദിവസത്തെ അവധി ലഭിക്കും. 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

HajjHajj 2026Saudi ArabiaDomestic HajjHajj Registration

