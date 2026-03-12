English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • NRI
  • UAE Work Permit: ഭർത്താവിന്റെ വിസയിൽ ഇനി ഭാര്യമാർക്കും കരിയർ തുടങ്ങാം! യുഎഇയിൽ നിയമക്കുരുക്കുകൾ ഇല്ലാതെ ജോലി നേടാനുള്ള വഴി

UAE Work Permit: ഭർത്താവിന്റെ വിസയിൽ ഇനി ഭാര്യമാർക്കും കരിയർ തുടങ്ങാം! യുഎഇയിൽ നിയമക്കുരുക്കുകൾ ഇല്ലാതെ ജോലി നേടാനുള്ള വഴി

ഭർത്താവിന്റെ വിസയിലാണെങ്കിലും വർക്ക് പെർമിറ്റ് ലഭിച്ച ശേഷം മാത്രം കമ്പനിയിൽ ജോലിക്ക് പ്രവേശിക്കാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ  നിയമനടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വരും.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 12, 2026, 10:35 PM IST
  • ജോലി കണ്ടെത്തുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ പക്കൽ നിന്നും വർക്ക് പെർമിറ്റ് നേടുക എന്നതാണ് പ്രധാന കാര്യം.
  • മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്‌സ് ആൻഡ് എമിറേറ്റൈസേഷനിൽ (MoHRE) നിന്നാണ് സ്ഥാപനം നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് പെർമിറ്റ് എടുത്ത് നൽകുന്നത്.

Read Also

  1. Oman: ചെറിയ പെരുന്നാൾ; പൊതു, സ്വകാര്യ മേഖലകൾക്ക് അഞ്ച് ദിവസം നീണ്ട അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഒമാൻ

Trending Photos

Mars Transit 2026: ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് ചൊവ്വയെത്തുമ്പോൾ..! ഒപ്പം കൊണ്ടുവരും ഭാ​ഗ്യവും, ഇവരുടെ തലവര മാറും; ആ രാശികൾ ഏതൊക്കെ?
7
Mars Transit
Mars Transit 2026: ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് ചൊവ്വയെത്തുമ്പോൾ..! ഒപ്പം കൊണ്ടുവരും ഭാ​ഗ്യവും, ഇവരുടെ തലവര മാറും; ആ രാശികൾ ഏതൊക്കെ?
Meenam Month Horoscope 2026: ഇനിയുള്ള 30 ദിവസം ഈ നാളുകാ‍ർക്ക് ഭാ​ഗ്യം; തേടിയെത്തും നേട്ടങ്ങൾ
6
Meenam Month Horoscope
Meenam Month Horoscope 2026: ഇനിയുള്ള 30 ദിവസം ഈ നാളുകാ‍ർക്ക് ഭാ​ഗ്യം; തേടിയെത്തും നേട്ടങ്ങൾ
Meenam Month Horoscope: മീനമാസത്തിൽ ദൗര്‍ഭാഗ്യത്തില്‍ വട്ടം ചുറ്റുന്ന നക്ഷത്രക്കാര്‍ ഇവർ; ഒന്നൊഴിയാതെ പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്തുടരും
6
Horoscope
Meenam Month Horoscope: മീനമാസത്തിൽ ദൗര്‍ഭാഗ്യത്തില്‍ വട്ടം ചുറ്റുന്ന നക്ഷത്രക്കാര്‍ ഇവർ; ഒന്നൊഴിയാതെ പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്തുടരും
Mercury Direct 2026: കൃത്യം 10 ദിവസം, ബുധൻ മാറും നേർരേഖയിലേക്ക്; ഇവർ തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാകും, സമ്പത്ത് കുതിച്ചുയരും!
6
Mercury Transit
Mercury Direct 2026: കൃത്യം 10 ദിവസം, ബുധൻ മാറും നേർരേഖയിലേക്ക്; ഇവർ തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാകും, സമ്പത്ത് കുതിച്ചുയരും!
UAE Work Permit: ഭർത്താവിന്റെ വിസയിൽ ഇനി ഭാര്യമാർക്കും കരിയർ തുടങ്ങാം! യുഎഇയിൽ നിയമക്കുരുക്കുകൾ ഇല്ലാതെ ജോലി നേടാനുള്ള വഴി

യുഎഇയിലാണോ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഒരു കരിയർ തുടങ്ങാൻ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? പക്ഷേ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഭർത്താവിന്റെ വിസയിലാണ്. അപ്പോൾ ആ വിസയിൽ യുഎഇയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് നിയമപരമാണോ എന്ന സംശയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? എങ്കിൽ അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഭർത്താവിന്റെ വിസയിൽ യുഎഇയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് നിയമപരമോ?

അതെ എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം. നിങ്ങൾക്ക് ഭർത്താവിന്റെ സ്പോൺസർഷിപ്പിൽ യുഎഇയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ നിയമം പറയുന്നത്. റെസിഡൻസ് വിസ മാറ്റാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യുഎഇയിൽ ജോലി നേടാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ അതിനായി ചില നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 

യുഎഇയിൽ കരിയർ തുടങ്ങാൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം...

ജോലി കണ്ടെത്തുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ പക്കൽ നിന്നും വർക്ക് പെർമിറ്റ് നേടുക എന്നതാണ് പ്രധാന കാര്യം. മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്‌സ് ആൻഡ് എമിറേറ്റൈസേഷനിൽ (MoHRE) നിന്നാണ് സ്ഥാപനം നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് പെർമിറ്റ് എടുത്ത് നൽകുന്നത്.

ALso Read: Dubai News: ഷെയറിംഗ് താമസങ്ങളിൽ പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി ദുബൈ; നിയമം ലംഘിച്ചാൽ കർശന നടപടി

വർക്ക് പെർമിറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനായി സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ എന്തൊക്കെ?

ഭർത്താവിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് എതിർപ്പില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു എൻഒസി (NOC) ലെറ്റർ ആവശ്യമാണ്.
പാസ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ്
വിസയുടെ പകർപ്പ്
ഭർത്താവിൻ്റെ പാസ്‌പോർട്ട്, വിസ എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ
ജോലിക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത വിദ്യാഭ്യാസ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ

ഈ രേഖകൾ തൊഴിലുടമയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വർക്ക് പെർമിറ്റിന് അപേക്ഷിക്കും. വർക്ക് പെർമിറ്റ് ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലേബർ കാർഡ് ലഭിക്കും. യുഎഇയിൽ നിയമപരമായി ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് ലേബർ കാർഡ് നിർബന്ധമാണ്.

'പെർമിറ്റില്ലെങ്കിൽ പിഴ'

നിയമപരമായ വർക്ക് പെർമിറ്റ് ഇല്ലാതെ യുഎഇയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. 2021ലെ 33-ാം നമ്പർ തൊഴിൽ നിയമത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 60 പ്രകാരം, അംഗീകൃത പെർമിറ്റില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് വലിയ തുകയാണ് പിഴ ചുമത്തുക. അത്തരത്തിൽ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നവർക്കും പിഴ ചുമത്തും.

കുറഞ്ഞ പിഴ: ഒരു ലക്ഷം യുഎഇ ദിർഹം.
പരമാവധി പിഴ: പത്ത് ലക്ഷം യുഎഇ ദിർഹം.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Expat NewsUAE Labor LawUAE Visa Rulesപ്രവാസി വാർത്തകൾയുഎഇ

Trending News