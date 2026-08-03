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UAE Health Insurance: യുഎഇ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് എങ്ങനെ ലഭിക്കും? അറിയേണ്ടതെല്ലാം...

യുഎഇയിൽ ജീവനക്കാർക്കും ഗാർഹിക തൊഴിലാളികൾക്കും ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തുനൽകേണ്ടത് ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്?

Written ByKarthika V
Published: Aug 03, 2026, 11:57 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 11:57 PM IST
UAE Health Insurance: യുഎഇ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് എങ്ങനെ ലഭിക്കും? അറിയേണ്ടതെല്ലാം...
Image Credit: health insurance | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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