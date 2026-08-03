/UAE Health Insurance: യുഎഇ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് എങ്ങനെ ലഭിക്കും? അറിയേണ്ടതെല്ലാം...

യുഎഇയിൽ ജീവനക്കാർക്ക് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തുനൽകേണ്ടത് നിയമപരമായി തൊഴിലുടമകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഗാർഹിക തൊഴിലാളികൾക്കും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ബാധകമാണ്. എങ്കിലും, എമിറേറ്റുകൾക്കനുസരിച്ചും കുടുംബ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും ഇതിലെ നിയമങ്ങളിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.
തൊഴിലുടമകൾ സാധാരണയായി ജീവനക്കാരെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഇൻഷുറൻസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട് പക്ഷെ അബുദാബി, ദുബായ്, മറ്റ് വടക്കൻ എമിറേറ്റുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പോളിസിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പക്ഷെ നിർബന്ധിത ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസിനായി ജീവനക്കാർ ഒരിക്കലും സ്വന്തം കൈയിൽ നിന്ന് പണം നൽകേണ്ടതില്ല.
ദുബായ്
ഫ്രീ സോണിലെ കമ്പനികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തൊഴിലുടമകൾ ജീവനക്കാർക്ക് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് നൽകുകയും അതിനുള്ള തുക അടയ്ക്കുകയും വേണം. ഈ തുക ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ഈടാക്കാൻ തൊഴിലുടമകൾക്ക് അനുവാദമില്ല. ജീവനക്കാരന്റെ പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ജീവനക്കാരന്റെ ആശ്രിതർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തുനൽകേണ്ടത് സ്പോൺസറുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.
ദുബായ് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് നിയമപ്രകാരം, ഓരോ സ്പോൺസറും കുറഞ്ഞത് 'എസ്സൻഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് പ്ലാൻ' (Essential Benefits Plan - EBP) എങ്കിലും നൽകിയിരിക്കണം. ഈ പ്ലാനിന്റെ പ്രീമിയം തുക സാധാരണയായി 550 ദിർഹം മുതൽ 650 ദിർഹം വരെയാണ്. കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ള ജീവനക്കാർക്കും കൃത്യമായ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണിത്.
അബുദാബി
എമിറേറ്റിന്റെ ചട്ടങ്ങൾക്കനുസൃതമായി തൊഴിലുടമകളും സ്പോൺസർമാരും തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാർക്കും അവരുടെ ആശ്രിതർക്കും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് നൽകണം. കവറേജ് ജീവനക്കാരനും അവരുടെ പങ്കാളിക്കും, പരമാവധി മൂന്ന് കുട്ടികൾക്കും ലഭ്യമാകണം.
മറ്റ് എമിറേറ്റുകൾ
ഷാർജ, അജ്മാൻ, ഉമ്മുൽ ഖുവൈൻ, റാസൽ ഖൈമ, ഫുജൈറ തുടങ്ങി എമിറേറ്റുകളിലും സമാന നിയമമാണ്. 2025 മുതൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തുന്ന ജീവനക്കാർക്കും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ബാധകമാണ്. റസിഡൻസി വിസ നൽകുകയോ പുതുക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ജീവനക്കാരന് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തുനൽകേണ്ടത് തൊഴിലുടമയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.
പ്രധാന നിർദേശങ്ങൾ:
1. ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസിനുള്ള തുക നൽകേണ്ടത് തൊഴിലുടമയാണ്. ഈ തുക ജീവനക്കാരന്റെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ഈടാക്കാൻ കഴിയില്ല.
2. ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ലഭ്യമാണോ എന്നത് എമിറേറ്റുകൾക്ക് അനുസരിച്ചും തൊഴിലുടമയുടെ പ്ലാനിൽ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നതിനെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ, അത് പ്രത്യേകം എടുത്തുനൽകേണ്ടത് സ്പോൺസറുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.
3. നിയമം രാജ്യവ്യാപകമായി നിലനിൽക്കുന്നതാണെങ്കിലും, എമിറേറ്റുകൾ അനുസരിച്ച് ഇൻഷുറൻസ് കാര്യങ്ങളിലെ നിബന്ധനകൾ മാറാം. അതിനാൽ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന എമിറേറ്റിലെ നിയമങ്ങൾ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുക.
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