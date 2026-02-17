English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • UAE Ramadan: മാസപ്പിറവി കണ്ടു! പക്ഷേ എങ്ങനെ? യുഎഇയിൽ വ്രതാരംഭം നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ!

UAE Ramadan: മാസപ്പിറവി കണ്ടു! പക്ഷേ എങ്ങനെ? യുഎഇയിൽ വ്രതാരംഭം നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ!

മാസപ്പിറവി കണ്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എവിടെ, എങ്ങനെ നോക്കുന്നു എന്നൊക്കെ അറിയണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? റംസാൻ നിശ്ചയിക്കുന്ന രീതികൾ അറിയാം...

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 17, 2026, 10:52 PM IST
  • ചന്ദ്രക്കല വളരെ നേർത്ത ഒരു വില്ലുപോലെയാണ് (Arc) ദൃശ്യമാകുക.
  • അതിന്റെ അഗ്രങ്ങൾ മുകളിലേക്കും നേരിയ രീതിയിൽ തെക്ക് ദിശയിലേക്കും ചരിഞ്ഞായിരിക്കും കാണപ്പെടുക.

യുഎഇയിൽ നാളെ മുതൽ റംസാൻ വ്രതാരംഭം തുടങ്ങുകയാണ്. ഇനി എങ്ങുെ വ്രതശുദ്ധിയുടെ നാളുകളാണ്. എന്നാൽ ഓരോ വർഷവും യുഎഇ റംസാൻ വ്രതാരംഭം എങ്ങനെയാണ് ഔദ്യോഗികമായി നിശ്ചയിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ?

മാസപ്പിറവി നിരീക്ഷണ സമിതി (Moon Sighting Committee)

യു.എ.ഇ നീതിന്യായ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ 'മാസപ്പിറവി നിരീക്ഷണ സമിതി'യെ നിയോ​ഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രത്യേക സമിതിയാണ് വ്രതാരംഭം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. മതപണ്ഡിതർ, ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർ, ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ ഈ സമിതിയിൽ അംഗങ്ങളായിരിക്കും.

ALso Read: UAE Ramadan 2026: മാസപ്പിറവി കണ്ടു, യുഎഇയിൽ നാളെ റമദാൻ ഒന്ന്; വ്രതശുദ്ധിയുടെ നാളുകൾക്ക് തുടക്കം...

റംസാൻ ഒന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നതെങ്ങനെ?

ഇസ്ലാമിക് കലണ്ടറിലെ എട്ടാം മാസമാണ് ശഅബാൻ. ഈ മാസത്തിന്റെ 29-ാം ദിവസം സൂര്യാസ്തമയത്തിന് ശേഷം മാസപ്പിറവി നിരീക്ഷണ സമിതി യോഗം ചേർന്നാണ് മാസപ്പിറവി അറിയിക്കുന്നത്. ആധുനിക ടെലിസ്കോപ്പുകൾ, ജ്യോതിശാസ്ത്ര ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ആകാശത്ത് ചന്ദ്രക്കല ദൃശ്യമാണോ എന്ന് സമിതി നിരീക്ഷിക്കുകയും മാസപ്പിറവി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള നിരീക്ഷണത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു.

സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച ഉടനെ തെളിയുന്ന ചന്ദ്രക്കല വളരെ നേർത്ത ഒരു വില്ലുപോലെയാണ് (Arc) ദൃശ്യമാകുക. അതിന്റെ അഗ്രങ്ങൾ മുകളിലേക്കും നേരിയ രീതിയിൽ തെക്ക് ദിശയിലേക്കും ചരിഞ്ഞായിരിക്കും കാണപ്പെടുക. അത്തരത്തിൽ ചന്ദ്രക്കല ദൃശ്യമാകുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം റംസാൻ ആരംഭിക്കും. മാസപ്പിറവി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ശഅബാൻ മാസം 30 ദിവസം പൂർത്തിയാക്കി അടുത്ത ദിവസം റംസാൻ 1 ആയിരിക്കും.

ഇത് കൂടാതെ ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ അനുസരിച്ച് മാസപ്പിറവി നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുമോ എന്നും മുൻകൂട്ടി വിലയിരുത്താറുണ്ട്. ചന്ദ്രന്റെ ഉയരം (Altitude), സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള കോണീയ അകലം (Angular distance), ചന്ദ്രൻ ചക്രവാളത്തിന് മുകളിൽ ചിലവിടുന്ന സമയം എന്നിവ മാസപ്പിറവി നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് മുൻകൂട്ടി വിലയിരുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

