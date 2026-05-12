Kuwait News: കുവൈത്തിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട; രണ്ടു പേർ പിടിയിൽ

കുവൈത്ത്: ലഹരിമരുന്ന് വിൽപന നടത്തിവന്ന രണ്ടു പ്രവാസികൾ കുവൈത്തിൽ പിടിയിൽ. ലെബനീസ് സ്വദേശികളെയാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പിടികൂടിയത്.
Also Read: എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് ഗൾഫ് മേഖലകളിലേക്ക് സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിച്ചു
അധികൃതർക്ക് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലാകുന്നത്. അറസ്റ്റു ചെയ്ത സമയത്ത് ഇവരുടെ കയ്യിൽ രണ്ടു കിലോ കഞ്ചാവ്, 500 ഗ്രാം ക്രിസ്റ്റൽ മെത്ത്, 400 ഗ്രാം ഹാഷിഷ്, 6000 ത്തോളം ലിറിക്ക ഗുളികകളും കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. ഒപ്പം ലഹരിമരുന്ന് തൂക്കി വിൽക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ സ്കെയിലുകളും പാക്കിങ് സാമഗ്രഹികളും ഇവരിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്തു.
പ്രതികളെ കൂടുതൽ നിയമനടപടികൾക്കായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. വൈത്തിലെ അൽ-ഖാർ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണശാലയിലും അധികൃതർ മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തി. പരിശോധനയിൽ ഇവിടെ നിന്നും പഴകിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു. നിരവധി നിയമ ലംഘങ്ങൾ കണ്ടതിനെ തടുർന്ന് സ്ഥാപനം അടച്ചുപൂട്ടുകയും കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ഉണ്ടായി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.