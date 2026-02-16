Kuwait News: വൻതോതിൽ പുകയില കൈവശം വച്ചതിന് ഇന്ത്യൻ പൗരൻ കുവൈത്തിൽ അറസ്റ്റിൽ

കുവൈത്ത്: വൻതോതിൽ പുകയില കൈവശം വച്ചതിന് ഇന്ത്യൻ പൗരൻ കുവൈത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ അറസ്റ്റിൽ. ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് കസ്റ്റംസ് എയർപോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ടമെന്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ പൗരനെ പിടികൂടിയത്.
ഡൽഹിയിൽ നിന്നും കുവൈത്തിലെത്തിയ യുവാവിന്റെ ബാഗേജ് പരിശോധനയിൽ കസ്റ്റംസിന് സംശയം തോന്നുകയും തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സ്വകാര്യ വസ്തുക്കളുടെ ഇടയിൽ 13 കിലോഗ്രാം പുകയില ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
ഇയാൾക്കെതിരെ നിയമ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി കസ്റ്റംസ് എൻട്രി പോയിന്റുകളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കുന്നതിനും അതുവഴി നിരോധിത വസ്തുക്കൾ കടത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ ചെറുക്കുമെന്നും കസ്റ്റംസ് ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
