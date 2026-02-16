Kuwait News: വൻതോതിൽ പുകയില കൈവശം വച്ചതിന് ഇന്ത്യൻ പൗരൻ കുവൈത്തിൽ അറസ്റ്റിൽ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
കുവൈറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ  ഇന്ത്യൻ യാത്രക്കാരനിൽ നിന്നും 13 കിലോഗ്രാം പുകയില പിടിച്ചെടുത്തു

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 16, 2026, 10:33 PM IST
കുവൈത്ത്: വൻതോതിൽ പുകയില കൈവശം വച്ചതിന് ഇന്ത്യൻ പൗരൻ കുവൈത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ അറസ്റ്റിൽ.  ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് കസ്റ്റംസ് എയർപോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ടമെന്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ പൗരനെ പിടികൂടിയത്.

Also Read: ദുബൈ-സലാല നേരിട്ടുള്ള വിമാന സർവീസ്; ഒമാൻ എയർ ജൂലൈ മൂന്ന് മുതൽ സർവീസ് ആരംഭിക്കും

ഡൽഹിയിൽ നിന്നും കുവൈത്തിലെത്തിയ യുവാവിന്റെ ബാഗേജ് പരിശോധനയിൽ കസ്റ്റംസിന് സംശയം തോന്നുകയും തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സ്വകാര്യ വസ്തുക്കളുടെ ഇടയിൽ 13 കിലോഗ്രാം പുകയില ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

Also Read: സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുർന്ന് മുംബൈ- മസ്കത്ത് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് 12 മണിക്കൂർ വൈകി; ദുരിതത്തിലായി യാത്രക്കാർ

ഇയാൾക്കെതിരെ നിയമ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി കസ്റ്റംസ്‌ എൻട്രി പോയിന്റുകളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കുന്നതിനും അതുവഴി നിരോധിത വസ്തുക്കൾ കടത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ ചെറുക്കുമെന്നും കസ്റ്റംസ് ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

