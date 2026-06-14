/Indian Ship Sank In Oman: ഒമാൻ തീരത്ത് ഇന്ത്യൻ പായ്ക്കപ്പൽ മുങ്ങുന്നു; 14 ഇന്ത്യക്കാരെ രക്ഷപെടുത്തി

ടെഹ്റാൻ: ഒമാൻ തീരത്ത് ഇന്ത്യൻ പതാക ഘടിപ്പിച്ച 'വിരാട് 1' എന്ന യന്ത്രവൽകൃത പായ്ക്കപ്പൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒമാനിലെ റാസ് അൽ ഹദ്ദിൽ നിന്നും ഏകദേശം 80 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ കിഴക്കുമാറിയാണ് സംഭവം നടന്നത്. പായ്ക്കപ്പൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വിവരം അറിഞ്ഞ അമേരിക്കൻ നാവികസേനയാണ് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയെയും മറ്റ് തീരദേശ സുരക്ഷാ വിഭാഗങ്ങളെയും വിവരം അറിയിച്ചത്.
വിവരം ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ യു.എസ്. നാവികസേനയുടെ പി-8 (P-8) മാരിടൈം പട്രോൾ വിമാനം സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന കപ്പലിന് സമീപത്തേക്ക് വിമാനത്തിൽ നിന്നും ലൈഫ് റാഫ്റ്റുകൾ (ജീവൻരക്ഷാ ബോട്ടുകൾ) ഇട്ടുകൊടുത്തു. കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന 14 ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരും ഉടനടി ഈ ലൈഫ് റാഫ്റ്റുകളിലേക്ക് മാറി സഞ്ചരിച്ചതിനാൽ വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവായി.
രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഓരോ നീക്കങ്ങളും പി-8 വിമാനം ആകാശത്തുനിന്ന് കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അമേരിക്കൻ വിമാനത്തിൽ നിന്നുള്ള അടിയന്തര സന്ദേശത്തെത്തുടർന്ന്, ആ പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന 'എംവി ജബൽ അലി 9' എന്ന ചരക്കുകപ്പൽ രക്ഷാദൗത്യത്തിനായി മുന്നോട്ടുവന്നു.
ഒമാനിലെ സോഹാറിൽ നിന്നും മുംബൈയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന ഈ കപ്പൽ, സന്ദേശം ലഭിച്ചയുടൻ ദിശ മാറ്റി അപകടസ്ഥലത്തേക്ക് കുതിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ലൈഫ് റാഫ്റ്റിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന 14 പേരെയും അവർ സുരക്ഷിതമായി തങ്ങളുടെ കപ്പലിലേക്ക് കയറ്റി. രക്ഷപെടുത്തിയവരെല്ലാം ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാണെന്നും ഇവരുടെ ആരോഗ്യനില നിലവിൽ അധികൃതർ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും വാർത്താ ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
എന്നാൽ കപ്പൽ അപകടത്തിൽപ്പെടാനുണ്ടായ കൃത്യമായ കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. പശ്ചിമേഷ്യൻ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യൻ നാവികരുടെ സുരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകൾ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ പുതിയ സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. മുൻപ് ഒമാൻ തീരത്തുണ്ടായ അമേരിക്കൻ ആക്രമണത്തിൽ ടാങ്കർ കപ്പലിലെ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ നാവികർ കൊല്ലപ്പെട്ടത് വലിയ നയതന്ത്ര തർക്കങ്ങൾക്ക് വഴിതുറന്നിരുന്നു.
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