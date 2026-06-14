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Indian Ship Sank In Oman: ഒമാൻ തീരത്ത് ഇന്ത്യൻ പായ്ക്കപ്പൽ മുങ്ങുന്നു; 14 ഇന്ത്യക്കാരെ രക്ഷപെടുത്തി

Indian Ship Sank In Oman Coast: പായ്ക്കപ്പൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വിവരം അമേരിക്കൻ നാവികസേനയാണ് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയെയും മറ്റ് തീരദേശ സുരക്ഷാ വിഭാഗങ്ങളെയും വിവരം അറിയിച്ചത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 14, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 04:53 PM IST
Indian Ship Sank In Oman: ഒമാൻ തീരത്ത് ഇന്ത്യൻ പായ്ക്കപ്പൽ മുങ്ങുന്നു; 14 ഇന്ത്യക്കാരെ രക്ഷപെടുത്തി
Image Credit: Ship | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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