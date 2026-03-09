English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ബഹ്‌റൈനിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ സന്ദർശകർക്ക് ഇനി മടങ്ങാം..! നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ എംബസിയുടെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ

അപേക്ഷകൾക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ എംബസി ട്രാൻസിറ്റ് വിസ നൽകുന്നതായിരിക്കും. ബഹ്‌റൈൻ വഴി 72 മുതൽ 96 മണിക്കൂർ വരെ കാലാവധി ഉള്ള വിസയായിരിക്കും ഇത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 9, 2026, 11:20 PM IST
  • ബഹ്‌റൈൻ സൗദി കോസ് വേ വഴി യാത്ര ചെയ്യാമെന്നാണ് എംബസി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
  • വിസിറ്റ് വിസയിലെത്തിയവർക്കോ അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നാട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടവർക്കോ ഈ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

ബഹ്റൈൻ: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ബഹ്‌റൈനിൽ ടൂറിസ്റ്റ് വിസയിൽ എത്തി കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ അടിയന്തര സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇന്ത്യൻ എംബസി. ബഹ്‌റൈൻ സൗദി കോസ് വേ വഴി യാത്ര ചെയ്യാമെന്നാണ് എംബസി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിസിറ്റ് വിസയിലെത്തിയവർക്കോ അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നാട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടവർക്കോ ഈ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.  

റിയാദിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുമായി ചേർന്നാണ് ഇന്ത്യക്കാർക്കായി എംബസി ഈ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 

അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ?

  1. നാട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടവർ wel2.bahrain@mea.gov.in എന്ന ഇമെയിലിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 
  2. അപേക്ഷയോടൊപ്പം മുഴുവൻ പേര്, പാസ്പോർട്ട് കോപ്പി, വിസ കോപ്പി, യാത്രാ ടിക്കറ്റിന്റെ കോപ്പി, മൊബൈൽ നമ്പർ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുത്തണം.

നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷകൾക്ക് സൗദി സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയാൽ, ബഹ്‌റൈൻ വഴി 72 മുതൽ 96 മണിക്കൂർ വരെ കാലാവധി ഉള്ള ട്രാൻസിറ്റ് വിസ ഇന്ത്യൻ എംബസി നൽകും. സൗദിയിലേക്ക് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ പകൽസമയത്ത് ചെക്ക്‌പോയിന്റിൽ എത്താൻ വിനോദ് കെ. ജേക്കബ് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഈ സൗകര്യം വലിയ ആശ്വാസമാകുന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി എംബസിയെ ബന്ധപ്പെടാമെന്നും അംബാസിഡർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

