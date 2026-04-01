Drone Attack Against UAE: ഫുജൈറയിൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തി ഇറാൻ; കൃഷിയിടത്തിൽ ഡ്രോൺ അവശിഷ്ടം വീണ് പ്രവാസി കൊല്ലപ്പെട്ടു

യുഎഇ വ്യോമസേന തകർത്ത ഒരു ഡ്രോണിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഫുജൈറയിലെ ഒരു കൃഷിയിടത്തിൽ വീണ് ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശിയായ പ്രവാസിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ അൽ റിഫ മേഖലയിലാണ് ഈ അപകടം സംഭവിച്ചതെന്ന് ഫുജൈറ ഗവൺമെൻ്റ് മീഡിയ ഓഫീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
രാജ്യത്തിന് മുകളിലെത്തിയ ഡ്രോൺ സുരക്ഷാസേന വിജയകരമായി തകർത്തെങ്കിലും, ഇതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ താഴെയുള്ള കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടസ്ഥലത്ത് അടിയന്തര സുരക്ഷാ വിഭാഗവും മറ്റ് അധികൃതരും എത്തി പരിശോധനകൾ നടത്തിവരികയാണ്.
ഫെബ്രുവരി 28-ന് തുടങ്ങിയ സംഘർഷാവസ്ഥയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, മിസൈലുകളുടെയോ ഡ്രോണുകളുടെയോ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീണ് യുഎഇയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പന്ത്രണ്ടാമത്തെ മരണമാണിത്.
ജനങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും, ഔദ്യോഗിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കാവൂ എന്നും ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കി.
