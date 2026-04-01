  • Drone Attack Against UAE: ഫുജൈറയിൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തി ഇറാൻ; കൃഷിയിടത്തിൽ ഡ്രോൺ അവശിഷ്ടം വീണ് പ്രവാസി കൊല്ലപ്പെട്ടു

Drone Attack Against UAE: ഫുജൈറയിൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തി ഇറാൻ; കൃഷിയിടത്തിൽ ഡ്രോൺ അവശിഷ്ടം വീണ് പ്രവാസി കൊല്ലപ്പെട്ടു

Drone Attack: ബുധനാഴ്ച രാവിലെ അൽ റിഫ മേഖലയിലാണ് അപകടം സംഭവിച്ചതെന്ന് അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 1, 2026, 02:12 PM IST
  • ഡ്രോണിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ താഴെയുള്ള കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു
  • അപകടസ്ഥലത്ത് അടിയന്തര സുരക്ഷാ വിഭാഗവും മറ്റ് അധികൃതരും എത്തി പരിശോധനകൾ നടത്തിവരികയാണ്

Gold Rate Today Kerala: സ്വർണവില വർധിച്ചു; ഇന്ന് പവന് കൂടിയത് ഇത്ര! സ്വർണം വാങ്ങാൻ നല്ല സമയമോ?
Kerala DL 46 Lottery Result Today: ടിക്കറ്റ് കയ്യിലില്ലേ? ഇന്ന് നറുക്കെടുന്നത് ധനലക്ഷ്മിയാണേ..! ഫലം അറിയാം
Kerala SS 513 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ ജാഗ്രതപാലിക്കുക; മകര രാശിക്കാർക്ക് ശുഭകരമായ ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
യുഎഇ വ്യോമസേന തകർത്ത ഒരു ഡ്രോണിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഫുജൈറയിലെ ഒരു കൃഷിയിടത്തിൽ വീണ് ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശിയായ പ്രവാസിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ അൽ റിഫ മേഖലയിലാണ് ഈ അപകടം സംഭവിച്ചതെന്ന് ഫുജൈറ ഗവൺമെൻ്റ് മീഡിയ ഓഫീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

രാജ്യത്തിന് മുകളിലെത്തിയ ഡ്രോൺ സുരക്ഷാസേന വിജയകരമായി തകർത്തെങ്കിലും, ഇതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ താഴെയുള്ള കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടസ്ഥലത്ത് അടിയന്തര സുരക്ഷാ വിഭാഗവും മറ്റ് അധികൃതരും എത്തി പരിശോധനകൾ നടത്തിവരികയാണ്.

ഫെബ്രുവരി 28-ന് തുടങ്ങിയ സംഘർഷാവസ്ഥയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, മിസൈലുകളുടെയോ ഡ്രോണുകളുടെയോ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീണ് യുഎഇയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പന്ത്രണ്ടാമത്തെ മരണമാണിത്.

ജനങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും, ഔദ്യോഗിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കാവൂ എന്നും ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കി.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

