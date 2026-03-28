Oman Salalah Port: ഒമാനിലെ സലാല തുറമുഖത്തിന് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം, ഒരാൾക്ക് പരിക്ക്; തുറമുഖം താൽക്കാലികമായി അടച്ചു

Drone Attack In Oman Port: സുരക്ഷാ മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി സലാല തുറമുഖം താൽക്കാലികമായി അടച്ചു. സൗദി അറേബ്യയിലെ പ്രിൻസ് സുൽത്താൻ വ്യോമതാവളത്തിന് നേരെയും ഇറാൻ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 28, 2026, 04:10 PM IST
  • യുഎഇ, സൗദി അറേബ്യ, ഒമാൻ, ബഹ്‌റൈൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ഇറാന്റെ നീക്കം
  • ബഹ്‌റൈനിലും പുലർച്ചെയോടെ ഡ്രോൺ ആക്രമണ ശ്രമങ്ങളുണ്ടായതായി സുരക്ഷാ വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു

ഒമാനിലെ സലാല തുറമുഖത്തിന് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം. രണ്ട് ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. ഇതിനെത്തുടർന്ന് തുറമുഖത്തെ ഒരു ക്രെയിൻ തകരുകയും ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് സുരക്ഷാ മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി സലാല തുറമുഖം താൽക്കാലികമായി അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്.

രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഒമാൻ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു. സൗദി അറേബ്യയിലെ പ്രിൻസ് സുൽത്താൻ വ്യോമതാവളത്തിന് നേരെയും ഇറാൻ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തി. ഈ ആക്രമണത്തിൽ 12 അമേരിക്കൻ സൈനികർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി വാർത്താ ഏജൻസിയായ റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഇതിനുപുറമെ, ബഹ്‌റൈനിലും പുലർച്ചെയോടെ ഡ്രോൺ ആക്രമണ ശ്രമങ്ങളുണ്ടായതായി സുരക്ഷാ വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ഈ ആക്രമണ പരമ്പരയെ ഒമാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അപലപിച്ചു.

ഗൾഫ് മേഖലയിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇറാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഡ്രോൺ-മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ കടുത്ത ആശങ്ക പടർത്തുകയാണ്. യുഎഇ, സൗദി അറേബ്യ, ഒമാൻ, ബഹ്‌റൈൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ഇറാന്റെ നീക്കം.

അമേരിക്ക കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറാന്റെ ആണവകേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ നീക്കങ്ങളുണ്ടായത്. യുഎഇയുടെ തലസ്ഥാനമായ അബുദാബിയിലെ പ്രമുഖ വ്യവസായ കേന്ദ്രമായ കെസാദ് (KEZAD) സാമ്പത്തിക മേഖലയ്ക്ക് നേരെ ഇറാൻ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ തൊടുത്തുവിട്ടു.

യുഎഇയുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ മിസൈലിനെ ആകാശത്തുവെച്ച് തന്നെ തകർത്തുവെങ്കിലും, അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ താഴേക്ക് പതിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് മേഖലയിൽ രണ്ടിടത്ത് വൻ തീപിടിത്തമുണ്ടായി. ഈ അപകടത്തിൽ അഞ്ച് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇവരെ ഉടൻ തന്നെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

IranIran strikes gulf countriesDrone Attack

