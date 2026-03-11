English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Dubai airport drone attack: ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെ ഇറാന്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം; ഇന്ത്യക്കാരൻ അടക്കം നാല് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു

Dubai airport drone attack: ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെ ഇറാന്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം; ഇന്ത്യക്കാരൻ അടക്കം നാല് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു

Iran-US-Israel war: രണ്ട് ഡ്രോണുകൾ വിമാനത്താവള പരിസരത്ത് പതിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 11, 2026, 07:10 PM IST
  • വിമാന സർവീസുകൾ തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു
  • ദുബായ് തീരത്തുനിന്ന് 50 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെ ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായി

  1. Iran Strikes Back Israel: ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ച് ഇറാൻ; ടെൽ അവീവിൽ മിസൈൽ ആക്രമണം

Dubai airport drone attack: ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെ ഇറാന്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം; ഇന്ത്യക്കാരൻ അടക്കം നാല് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു

ദുബായ്: ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ഇറാന്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാരനടക്കം നാല് പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. രണ്ട് ഡ്രോണുകൾ വിമാനത്താവള പരിസരത്ത് പതിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ, രണ്ട് ഘാന സ്വദേശികൾ, ഒരു ബംഗ്ലാദേശി പൗരൻ എന്നിവർക്കാണ് പരുക്കേറ്റത്.

എന്നാൽ വിമാന സർവീസുകൾ തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു. നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്. ഇതിനുപുറമെ ദുബായ് തീരത്തുനിന്ന് 50 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെ ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായെങ്കിലും ജീവനക്കാർ സുരക്ഷിതരാണ്.

ALSO READ: ബഹ്റൈനിൽ ഇറാന്റെ മിസൈൽ ആക്രമണം; 3 പേർക്ക് പരിക്ക്

യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ സംയുക്ത സേന ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയും ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെയുമായി ഇറാനിലെ ടെഹ്റാൻ, ഇസ്ഫഹാൻ, കരാജ് നഗരങ്ങളിൽ നടത്തിയ ശക്തമായ ആക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടിയായാണ് ഇറാൻ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടത്.

സൗദി അറേബ്യ, യുഎഇ, ഖത്തർ, കുവൈത്ത്, ബഹ്റൈൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ഇറാന്റെ നീക്കം. യുഎസിന്റെ അഞ്ചാം കപ്പൽപ്പടയുടെ ആസ്ഥാനത്ത് മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയതായും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ തകർത്തെതായും ഇറാന്റെ വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഐഎസ്എൻഎ അവകാശപ്പെട്ടു.

റിയാദിലെ പ്രിൻസ് സുൽത്താൻ വ്യോമതാവളം ലക്ഷ്യമിട്ടെത്തിയ ആറ് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ സൗദി പ്രതിരോധ സേന തകർത്തു. കുവൈത്തിൽ എട്ട് ഡ്രോണുകളും ഖത്തറിലെത്തിയ മിസൈലുകളും പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർവീര്യമാക്കി. ടെൽ അവീവ്, ഹൈഫ, വെസ്റ്റ് ജറുസലേം എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇറാൻ വ്യോമാക്രമണം നടത്തി.

ALSO READ: ദുബായ് വിമാനത്താവളം വീണ്ടും തുറന്നു; സർവീസുകൾ ഉടൻ പുനരാരംഭിക്കും

അതേസമയം, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ മൈനുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ച 16 ഇറാനിയൻ കപ്പലുകൾ തകർത്തതായി യുഎസ് സൈന്യം അറിയിച്ചു. മേഖലയിലെ മൈനുകൾ ഉടൻ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇതിനിടെ, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ എണ്ണക്കപ്പലുകൾക്ക് യുഎസ് സൈന്യം അകമ്പടി നൽകിയെന്ന ഊർജ സെക്രട്ടറി ക്രിസ് റൈറ്റിന്റെ പ്രസ്താവന വൈറ്റ് ഹൗസ് തള്ളുകയും അദ്ദേഹം തന്റെ എക്സ് പോസ്റ്റ് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു.

മേഖലയിലെ സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർകോ റൂബിയോ സൗദി വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഫൈസൽ ബിൻ ഫർഹാനുമായി ചർച്ച നടത്തി. വരാനിരിക്കുന്ന ഈദ് പ്രമാണിച്ച് താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിക്കാനും ചർച്ചകളിലൂടെ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ നിലവിൽ ശ്രമിക്കുന്നത്.

