Kuwait Liquor Tragedy: കുവൈത്ത് വിഷമദ്യ ദുരന്തം: 31 പേർ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ; അതീവ ജാഗ്രതയിൽ രാജ്യം

Kuwait Liquor Tragedy Latest Updates: ദുരന്തത്തിൽ 160 പേർ ഇതുവരെ ചികിത്സ തേടുന്നു. തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലുള്ള 51 പേരുടെ വൃക്ക തകരാറിലായതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Aug 16, 2025, 08:50 AM IST
  • വിഷമദ്യ ദുരന്തത്തിൽ കുവൈത്തിൽ മരണം 23 കവിഞ്ഞു
  • കണ്ണൂർ സ്വദേശി ഉൾപ്പെടെ 6 മലയാളികൾ മരിച്ചതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്
  • വിഷയത്തിൽ ഇതുവരെ 160 ഓളം പേർ ചികിത്സ തേടിയിട്ടുണ്ട്

Kuwait Liquor Tragedy: കുവൈത്ത് വിഷമദ്യ ദുരന്തം: 31 പേർ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ; അതീവ ജാഗ്രതയിൽ രാജ്യം

കുവൈത്ത്: വിഷമദ്യ ദുരന്തത്തിൽ കുവൈത്തിൽ മരണം 23 കവിഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ട്. കണ്ണൂർ സ്വദേശി ഉൾപ്പെടെ 6 മലയാളികൾ മരിച്ചതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ടെങ്കിലും കൂടുതൽ മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടുമെന്നാണ് സൂചന. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് മരിച്ചവരിൽ കൂടുതൽ പേരും. 

Also Read: കുവൈറ്റിലെ വ്യാജമദ്യ ദുരന്തത്തിൽ മരണം 23 ആയി; മരിച്ചവരിൽ മലയാളിയും, ചികിത്സയിലുള്ളവരിൽ ഏറെയും മലയാളികൾ

വിഷയത്തിൽ ഇതുവരെ  160 ഓളം പേർ ചികിത്സ തേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടയിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലുള്ള 51 പേരുടെ വൃക്ക തകരാറിലായതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇവർക്ക് ഡയാലിസിസ് നടത്തുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 31 പേർ വെന്റിലേറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് 21 ഓളം പേർക്ക് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു.  വിഷമദ്യ ദുരന്തത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യത്ത് അതീവ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 

Also Read: മേട രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ഫലം, കർക്കടക രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

വിഷയത്തിൽ വ്യാപക പരിശോധനയും നടക്കുന്നുന്നുണ്ട്. മദ്യ നിരോധനമുള്ളതിനാൽ മരിച്ചവരുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വിടുന്നതിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ എംബസി ഇക്കാര്യത്തിൽ മൗനം പാലിക്കുകയാണെന്നും 40 ഇന്ത്യക്കാർ ചികിത്സയിലുണ്ടെന്നു മാത്രം പറയുന്ന എംബസി ദുരന്തകാരണം പോലും വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്നും ആരോപണമുണ്ട്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha has over 16 years of experience in the field of journalism. She has been active in digital media, starting with the Broadcasting Ministry. She has been working at Zee Malayalam News since 2017. She is currently the Chief Sub-Editor. She covers all sorts of topics, from Kerala news, national and international headlines, crime, entertainment, astrology, business, and health. ...Read More

Kuwait newsKuwait Liquor TragedyKuwaitIllegal LiquorDeath

