Kuwait Drone Attack: കുവൈറ്റിലെ മിന അൽ-അഹ്മദി റിഫൈനറിക്ക് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം; പ്ലാന്റിൽ തീപിടിത്തം

കുവൈറ്റ് സിറ്റി: കുവൈറ്റ് പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷന്റെ കീഴിലുള്ള മിന അൽ-അഹ്മദി റിഫൈനറിക്ക് നേരെയുണ്ടായ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് പ്ലാന്റിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായി. കുവൈറ്റ് വാർത്താ ഏജൻസിയാണ് (കുവൈറ്റ് ന്യൂസ് ഏജൻസി) ആണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
പെട്ടെന്നുതന്നെ തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ സാധിച്ച ഈ അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ടുകളില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഈ സംഭവം റിഫൈനറികളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചും ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണിയെക്കുറിച്ചും വലിയ ആശങ്കകൾക്ക് വഴിതെളിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഡ്രോൺ വിക്ഷേപിച്ച ഉറവിടത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ പിന്നിലെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ചും അധികൃതർ ഊർജിതമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ രാജ്യത്തെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
