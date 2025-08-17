Kuwait Poisonous Liquor Tragedy: കുവൈത്ത് വിഷമദ്യദുരന്തത്തിൽ മുഖ്യപ്രതികൾ അറസ്റ്റിൽ; പിടിയിലായവരിൽ ഇന്ത്യക്കാരനുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kuwait Poisonous Liquor Tragedy Arrested: വിഷമദ്യദുരന്തത്തിൽ നിലവിൽ 160 പേർ ചികിത്സയിലാണ്. ചികിത്സയിലുള്ളവരിൽ 10 പേരുടെ നില ​ഗുരുതരമാണ്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 17, 2025, 07:42 PM IST
  • പ്രാദേശിക മദ്യനിർമാണ വിതരണത്തിലുൾപ്പെട്ട 67 പേർ അറസ്റ്റിലായി
  • റെയ്ഡിൽ 10 മദ്യനിർമാണ കേന്ദ്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തി

കുവൈറ്റ് സിറ്റി: ഇന്ത്യക്കാരുൾപ്പെടെ 23 പേർ മരിക്കാനിടയായ വിഷമദ്യദുരന്തത്തിൽ മുഖ്യപ്രതികളെ പോലീസ് പിടികൂടി. ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘമാണ് പിടിയിലായിരിക്കുന്നത്. വിഷമദ്യദുരന്തത്തിൽ 21 പേർക്ക് കാഴ്ച നഷ്ടമായി. നിലവിൽ 160 പേർ ചികിത്സയിലാണ്. ചികിത്സയിലുള്ളവരിൽ 10 പേരുടെ നില ​ഗുരുതരമാണ്.

നേപ്പാൾ പൗരൻ ഭൂബൻ ലാൽ തമാം​ഗിനെ സാൽമിയയിൽ നിന്നാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇയാളുടെ പക്കൽ നിന്നും മെഥനോൾ കലർന്ന മദ്യശേഖരം കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരൻ വിശാൽ ധന്യാൽ ചൗഹാനും നേപ്പാൾ പൗരൻ നാരായൺ പ്രസാദ് ഭശ്യാലും ബം​ഗ്ലാദേശി പൗരൻ ദെലോറ പ്രകാശ് ദാരാജും പിടിയിലായി.

ALSO READ: കുവൈറ്റിലെ വ്യാജമദ്യ ദുരന്തത്തിൽ മരണം 23 ആയി; മരിച്ചവരിൽ മലയാളിയും, ചികിത്സയിലുള്ളവരിൽ ഏറെയും മലയാളികൾ

കുവൈറ്റിലെ ​ഗവർണറേറ്റുകളിൽ ഉടനീളം റെയ്ഡ് നടത്തി. പ്രദേശിക മദ്യവിതരണത്തിലുൾപ്പെട്ട 67 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. റെയ്ഡുകളിൽ 10 മദ്യനിർമാണ കേന്ദ്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. റെയ്ഡുകൾക്കിടെ വിവിധ കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷിക്കുന്ന 34 പേരെ കൂടി പോലീസ് പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്.

