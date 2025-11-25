English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Kuwait Refinery Accident: കുവൈറ്റിൽ എണ്ണ ഖനന കേന്ദ്രത്തിൽ വീണ്ടും അപകടം; കണ്ണൂർ സ്വദേശി കൊല്ലപ്പെട്ടു

Kuwait refinery site accident: നോർത്ത് കുവൈറ്റിലെ അബ്ദല്ലിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റൗദതൈൻ റി​ഗിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

Nov 25, 2025
  • ഡ്രിൽ ഹൗസ് തകർന്ന് വീണാണ് അപകടമുണ്ടായത്
  • നവംബർ 12ന് കുവൈറ്റിലെ റി​ഗിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ രണ്ട് മലയാളികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു

  1. Kuwait: കുവൈത്ത് നാഷണൽ പെട്രോളിയം കമ്പനി റിഫൈനറിയിൽ തീപിടുത്തം; 1 മരണം

Kuwait Refinery Accident: കുവൈറ്റിൽ എണ്ണ ഖനന കേന്ദ്രത്തിൽ വീണ്ടും അപകടം; കണ്ണൂർ സ്വദേശി കൊല്ലപ്പെട്ടു

കുവൈറ്റ്: കുവൈറ്റിലെ എണ്ണ ഖനന കേന്ദ്രത്തിൽ വീണ്ടും അപകടം. കണ്ണൂർ കൂടാളി സ്വദേശി രാജേഷ് മുരിക്കൻ (38) മരിച്ചു. നോർത്ത് കുവൈറ്റിലെ അബ്ദല്ലിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റൗദതൈൻ റി​ഗിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

ഡ്രിൽ ഹൗസ് തകർന്ന് വീണാണ് അപകടമുണ്ടായത്. പുരുഷോത്തമൻ പിരിയപ്പൻ, സതി അമ്മഞ്ചേരി ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് മരിച്ച രാജേഷ്. നവംബർ 12ന് കുവൈറ്റിലെ റി​ഗിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ രണ്ട് മലയാളികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. തൃശൂർ, കൊല്ലം സ്വദേശികളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

