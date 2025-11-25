Kuwait Refinery Accident: കുവൈറ്റിൽ എണ്ണ ഖനന കേന്ദ്രത്തിൽ വീണ്ടും അപകടം; കണ്ണൂർ സ്വദേശി കൊല്ലപ്പെട്ടു

കുവൈറ്റ്: കുവൈറ്റിലെ എണ്ണ ഖനന കേന്ദ്രത്തിൽ വീണ്ടും അപകടം. കണ്ണൂർ കൂടാളി സ്വദേശി രാജേഷ് മുരിക്കൻ (38) മരിച്ചു. നോർത്ത് കുവൈറ്റിലെ അബ്ദല്ലിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റൗദതൈൻ റിഗിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
ഡ്രിൽ ഹൗസ് തകർന്ന് വീണാണ് അപകടമുണ്ടായത്. പുരുഷോത്തമൻ പിരിയപ്പൻ, സതി അമ്മഞ്ചേരി ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് മരിച്ച രാജേഷ്. നവംബർ 12ന് കുവൈറ്റിലെ റിഗിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ രണ്ട് മലയാളികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. തൃശൂർ, കൊല്ലം സ്വദേശികളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.