  • M.A Yusuff Ali: 'മദർ ഓഫ് ദ നേഷൻ എൻഡോവ്മെന്റ്' പദ്ധതി; യുഎഇയിലെ അനാഥ കുട്ടികൾക്കായി യൂസഫലി നൽകിയത് 371 കോടി രൂപ!

M.A Yusuff Ali: 'മദർ ഓഫ് ദ നേഷൻ എൻഡോവ്മെന്റ്' പദ്ധതി; യുഎഇയിലെ അനാഥ കുട്ടികൾക്കായി യൂസഫലി നൽകിയത് 371 കോടി രൂപ!

'മദർ ഓഫ് ദി നേഷൻ' എൻഡോവ്‌മെന്റ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ലുലു ഗ്രൂപ്പ് 371 കോടി രൂപയുടെ സഹായം കൈമാറിയത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 25, 2026, 11:00 PM IST
  • അനാഥകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യപരിരക്ഷ, സാമൂഹിക ശാക്തീകരണം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
  • യുഎഇയിലെ അനാഥരായ കുട്ടികൾക്ക് സുസ്ഥിരവും മാന്യവുമായ ജീവിതം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും, സാമൂഹിക ഐക്യവും കരുത്തും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു സുസ്ഥിര എൻഡോവ്‌മെന്റ് ഫണ്ട് പദ്ധതിയാണിത്.

M.A Yusuff Ali: 'മദർ ഓഫ് ദ നേഷൻ എൻഡോവ്മെന്റ്' പദ്ധതി; യുഎഇയിലെ അനാഥ കുട്ടികൾക്കായി യൂസഫലി നൽകിയത് 371 കോടി രൂപ!

അബുദാബി: 'മദർ ഓഫ് ദ നേഷൻ എൻഡോവ്മെന്റ് ഫോർ ഓർഫൻസ്' പദ്ധതിയിലേക്ക് 15 കോടി ദിർഹം (371 കോടി രൂപ) കൈമാറി ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം.എ യൂസഫലി. യുഎഇയിലെ അനാഥകുട്ടികളുടെ ഉന്നമനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതിയാണിത്. യുഎഇ പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാന്റെ പ്രത്യേക താല്പര്യപ്രകാരം അബുദാബി ഔഖാഫ് നേതൃത്വം നൽകുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി.

അനാഥകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യപരിരക്ഷ, സാമൂഹിക ശാക്തീകരണം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. യുഎഇയിലെ അനാഥരായ കുട്ടികൾക്ക് സുസ്ഥിരവും മാന്യവുമായ ജീവിതം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും, സാമൂഹിക ഐക്യവും കരുത്തും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു സുസ്ഥിര എൻഡോവ്‌മെന്റ് ഫണ്ട് പദ്ധതിയാണിത്. പദ്ധതിയിലൂടെ കുട്ടികളുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാനും മികച്ച ഭാവി ഉറപ്പാക്കാനുമാകും. കൂടാതെ യുഎഇയിലെ കുടുംബ-ശിശുക്ഷേമ മേഖലയിലും ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും.  

Also Read: Saudi Arabia Weather: സൗദിയിൽ പൊടിക്കാറ്റ്..! ശനിയാഴ്ച വരെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, മുന്നറിയിപ്പ്

52 വർഷമായി അബുദാബി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നയാളാണ് താനെന്നും ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഏറെ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് എം.എ. യൂസഫലി പറഞ്ഞു. യുഎഇയുടെ ജീവകാരുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മഹത്വം എടുത്തുകാട്ടുന്ന പദ്ധതിയാണ് 'മദർ ഓഫ് ദ നേഷൻ എൻഡോവ്മെന്റ്'. നിരവധി കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിന് വെളിച്ചമേകുന്ന പദ്ധതിയാണിതെന്നും യൂസഫലി പറഞ്ഞു.

അനാഥരായ കുട്ടികളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ആണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ സംഭാവനയിലൂടെ, യുഎഇയിലുടനീളമുള്ള അനാഥരായ കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ആ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, ക്ഷേമം, ശാക്തീകരണം എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിലൂടെ അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും അന്തസ്സോടെയും സ്വയംപര്യാപ്തരായി വളരാൻ സാധിക്കും. കുട്ടികളിൽ നടത്തുന്ന നിക്ഷേപമാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ നിക്ഷേപമെന്നും യൂസഫലി പറ‍ഞ്ഞു.

