Big Ticket: ബിഗ് ടിക്കറ്റ്: വെറും 5 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ്; ലക്ഷപ്രഭുവായി മലയാളി യുവാവ്

അബുദാബി: ഭാഗ്യദേവതയുടെ കടാക്ഷത്തിൽ ലക്ഷപ്രഭുവായി മലയാളി യുവാവ്. അബുദാബി ബിഗ് ടിക്കറ്റിന്റെ ഫെബ്രുവരിയിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രതിവാര നറുക്കെടുപ്പിലാണ് എഞ്ചിനീയറായ നിബിൻ കെ മാത്യു 50000 ദിർഹം സ്വന്തമാക്കിയത്.
നിബിൻ സുഹൃത്തുക്കളായ 20 പേരോടൊപ്പമാണ് ടിക്കറ്റെടുത്തത്. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു വലിയ സമ്മാനം തന്നെ തേടിയെത്തിയതെന്നും സമ്മാനത്തുക കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുമെന്നും നിബിൻ പറഞ്ഞു. നിബിനൊപ്പം 3 പ്രവാസികളും ഭാഗ്യനേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
നിബിനു പുറമെ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള റിയാസത്ത് ഖാൻ, നേപ്പാളിൽ നിന്നുള്ള ശിവ പ്രസാദ്, ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രിഗറി ഷോമിർ ഗോമെസ് എന്നിവരാണ് വിജയികൾ.
