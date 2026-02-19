English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • NRI
  • Big Ticket: ബിഗ് ടിക്കറ്റ്: വെറും 5 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ്; ലക്ഷപ്രഭുവായി മലയാളി യുവാവ്

Big Ticket: ബിഗ് ടിക്കറ്റ്: വെറും 5 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ്; ലക്ഷപ്രഭുവായി മലയാളി യുവാവ്

വിജയിയായി എന്നറിയിച്ചുള്ള ഫോൺകോൾ ലഭിച്ചപ്പോൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് മതിമറന്നുപോയി എന്നാണ് നിബിൻ പറഞ്ഞത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 19, 2026, 10:42 PM IST
  • ഭാഗ്യദേവതയുടെ കടാക്ഷത്തിൽ ലക്ഷപ്രഭുവായി മലയാളി യുവാവ്
  • അബുദാബി ബിഗ് ടിക്കറ്റിന്റെ ഫെബ്രുവരിയിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രതിവാര നറുക്കെടുപ്പിലാണ് നിബിൻ കെ മാത്യു 50000 ദിർഹം സ്വന്തമാക്കിയത്

Read Also

  1. Abudhabi Express Service : അബുദാബിയിൽ ചീറിപ്പായാൻ അതിവേഗ ബസുകൾ; സർവീസ് മാർച്ച് 14 മുതൽ

Trending Photos

Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് പ്രതിസന്ധികൾ ഏറും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് പ്രതിസന്ധികൾ ഏറും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
8th Pay Commission: എല്ലാവർക്കും ആനുകൂല്യമില്ല..! എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ പരിധിയിൽ വരാത്തവർ ആരൊക്കെ?
5
8th Pay Commission
8th Pay Commission: എല്ലാവർക്കും ആനുകൂല്യമില്ല..! എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ പരിധിയിൽ വരാത്തവർ ആരൊക്കെ?
Budh Ast 2026: ബുധ അസ്തമയം 2026; ഫെബ്രുവരി 28 മുതൽ വർഷാവസാനം വരെ രാജയോ​ഗം ഈ രാശിക്കാർക്ക്
6
Kumbham Horoscope
Budh Ast 2026: ബുധ അസ്തമയം 2026; ഫെബ്രുവരി 28 മുതൽ വർഷാവസാനം വരെ രാജയോ​ഗം ഈ രാശിക്കാർക്ക്
Gold Rate Today February 19: ചാഞ്ചാട്ടം നിന്നിട്ടില്ല; സ്വർണവില വീണ്ടും കൂടി!
7
Gold rate today
Gold Rate Today February 19: ചാഞ്ചാട്ടം നിന്നിട്ടില്ല; സ്വർണവില വീണ്ടും കൂടി!
Big Ticket: ബിഗ് ടിക്കറ്റ്: വെറും 5 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ്; ലക്ഷപ്രഭുവായി മലയാളി യുവാവ്

അബുദാബി: ഭാഗ്യദേവതയുടെ കടാക്ഷത്തിൽ ലക്ഷപ്രഭുവായി മലയാളി യുവാവ്. അബുദാബി ബിഗ് ടിക്കറ്റിന്റെ ഫെബ്രുവരിയിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രതിവാര നറുക്കെടുപ്പിലാണ് എഞ്ചിനീയറായ നിബിൻ കെ മാത്യു 50000 ദിർഹം സ്വന്തമാക്കിയത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: റമദാൻ വിശുദ്ധ മാസം; 1440 തടവുകാർക്ക് യുഎഇ മോചനം പ്രഖ്യാപിച്ചു

നിബിൻ സുഹൃത്തുക്കളായ 20 പേരോടൊപ്പമാണ് ടിക്കറ്റെടുത്തത്. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു വലിയ സമ്മാനം തന്നെ തേടിയെത്തിയതെന്നും സമ്മാനത്തുക കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുമെന്നും നിബിൻ പറഞ്ഞു.  നിബിനൊപ്പം 3 പ്രവാസികളും ഭാഗ്യനേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

നിബിനു പുറമെ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള റിയാസത്ത് ഖാൻ, നേപ്പാളിൽ നിന്നുള്ള ശിവ പ്രസാദ്, ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രിഗറി ഷോമിർ ഗോമെസ് എന്നിവരാണ് വിജയികൾ.

 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

UAEBig TicketAbu DhabiNibin K MathewKeralite

Trending News