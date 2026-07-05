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Malayali Vlogger Arrest: അബദ്ധത്തിൽ ലൈവ് ഓണായി, ലഹരി ഉപയോഗിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്; മലയാളി വ്ലോഗർ യുഎഇയിൽ പിടിയിൽ

ലഹരി ഉപയോ​ഗിക്കുന്നതിനിടെെ 'കിക്ക്' എന്ന ആപ്പിലൂടെയാണ് അബദ്ധത്തിൽ ലൈവ് ഓണായി വീഡിയോ പുറത്തായത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 05, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 04:52 PM IST
Malayali Vlogger Arrest: അബദ്ധത്തിൽ ലൈവ് ഓണായി, ലഹരി ഉപയോഗിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്; മലയാളി വ്ലോഗർ യുഎഇയിൽ പിടിയിൽ
Image Credit: Abdul Hakeem | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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Malayali Vlogger Arrest: അബദ്ധത്തിൽ ലൈവ് ഓണായി, ലഹരി ഉപയോഗിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്; മലയാളി വ്ലോഗർ യുഎഇയിൽ പിടിയിൽ
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