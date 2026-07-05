/Malayali Vlogger Arrest: അബദ്ധത്തിൽ ലൈവ് ഓണായി, ലഹരി ഉപയോഗിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്; മലയാളി വ്ലോഗർ യുഎഇയിൽ പിടിയിൽ

അബുദാബി: ലൈവിനിടെ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ മലയാളി വ്ലോഗർ യുഎഇയിൽ പിടിയിൽ. 'എന്റെ കാസെറ്റ്' എന്ന പേജിലൂടെ സുപരിചിതനായ അബ്ദുൽ ഹക്കീം ആണ് ഷാർജ പോലീസിന്റെ പിടിയിലാകുന്നത്. കേരളത്തിലും അബ്ദുള്ളിനെതിരെ നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളുണ്ട്. ലഹരിവിരുദ്ധ പോരാളിയെന്ന വ്യാജേന സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇയാൾ വീഡിയോകൾ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.
'കിക്ക്' എന്ന ആപ്പിലൂടെ അബദ്ധത്തിൽ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് ഓൺ ആയതോടെയാണ് ഇയാൾക്ക് പിടിവീണത്. യുഎഇയിലെ തന്റെ താമസ്ഥലത്തിരുന്ന് അബ്ദുൽ ഹക്കീം മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അബദ്ധത്തിൽ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് ഓൺ ആയത്. ദൃശ്യങ്ങൾ നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഇന്റർനെറ്റിൽ പ്രചരിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവം പ്രചരിച്ചതോടെ രാജ്യം വിടാനൊരുങ്ങിയ ഹക്കീമിനെ ഷാർജ പോലീസ് അതിർത്തിയിൽ വച്ചാണ് പിടികൂടിയത്. ബെംഗളൂരുവിൽ മലയാളികളെ കുടുക്കുന്ന ലഹരിമാഫിയക്കെതിരെ മുൻപ് ഹക്കിം വീഡിയോകൾ ചെയ്തിരുന്നു. ഈ വീഡിയോകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ രീതിയിൽ വൈറലായിരുന്നു.
എറണാകുളത്ത് ഒരു യുവതിയെ സൈബർ ഇടത്തിലൂടെ അധിക്ഷേപിച്ചതിന് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസ് നിലവിലുണ്ട്. തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ സിനിമക്കാരെ ഉൾപ്പെടെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഇയാൾ വൻതോതിൽ പണം തട്ടിയതായും പരാതികളുണ്ട്. ഒരു ചലചിത്ര താരത്തിനെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയും 25 ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങി പരാതി ഒത്തുതീര്ക്കുകയും ചെയ്തതായാണ് ആക്ഷേപം. ഈ വിഷയം അറിയാമായിരുന്നുവെന്നും 25 ലക്ഷം രൂപ കൈമാറിയെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗായകന് ഹനാന് ഷാ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
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