Massive Fire: സൗദി അറേബ്യയിൽ വൻ തീപിടിത്തം; മലയാളികളുടെ കടകൾ കത്തി നശിച്ചു

റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയുടെ കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ ദമ്മാമിൽ വൻ തീപിടുത്തം. ദമ്മാമിലെ വാട്ടർ ടാങ്ക് റോഡിൽ പ്ലംബിങ് കടയുടെ ഗോഡൗണിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തെ തുടർന്ന് മറ്റ് കടകളിലേക്കും ബാധിക്കുകയായിരുന്നു. ആളപായം ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. സംഭവത്തിൽ മലയാളികളുടെ കടകളും കത്തി നശിച്ചു. കൂടുതൽ കടകളിലേക്ക് അഗ്നി വ്യാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് സിവിൽ ഡിഫൻസ് സംഘം തീയണച്ചു.
അഗ്നിബാധയുടെ കാരണം വ്യക്തമല്ല,അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഉച്ചയായതിനാൽ ജീവനക്കാർ പുറത്തായിരുന്നതിനാലാണ് ആളപായമില്ലാത്തത്. പ്ലംബിങ് ഹാർഡ് വയർ കടകളാണ് ഇവിടങ്ങളിൽ ഉള്ളത്.
