English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • NRI
  • Massive Fire: സൗദി അറേബ്യയിൽ വൻ തീപിടിത്തം; മലയാളികളുടെ കടകൾ കത്തി നശിച്ചു

Massive Fire: സൗദി അറേബ്യയിൽ വൻ തീപിടിത്തം; മലയാളികളുടെ കടകൾ കത്തി നശിച്ചു

 ദമ്മാമിലെ വാട്ടർ ടാങ്ക് റോഡിൽ പ്ലംബിങ് കടയുടെ ഗോഡൗണിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തെ തുടർന്ന് മറ്റ് കടകളിലേക്കും ബാധിക്കുകയായിരുന്നു. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 23, 2025, 12:16 PM IST
  • ആളപായം ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
  • സംഭവത്തിൽ മലയാളികളുടെ കടകളും കത്തി നശിച്ചു.
  • കൂടുതൽ കടകളിലേക്ക് അഗ്നി വ്യാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് സിവിൽ ഡിഫൻസ് സംഘം തീയണച്ചു.

Read Also

  1. Sabarimala: കൂടുതല്‍ ഭക്തരെ അനുവദി​ക്കുന്ന കാര്യം പരി​ഗണി​ക്കും; മന്ത്രി​ കടകംപളളി​ സുരേന്ദ്രന്‍

Trending Photos

Todays Horoscope: ആത്മവിശ്വാസവും ധൈര്യവും ഒന്നിക്കുന്ന ദിനം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം
13
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ആത്മവിശ്വാസവും ധൈര്യവും ഒന്നിക്കുന്ന ദിനം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ ചിന്തിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുക; മീന രാശിക്കാർക്ക് ഊർജ്ജസ്വലമായ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ ചിന്തിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുക; മീന രാശിക്കാർക്ക് ഊർജ്ജസ്വലമായ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Veg Curry Recipe: 20 മിനിറ്റിൽ വെജിറ്റബിൾ കറി റെഡി: എളുപ്പവും സ്വാദിഷ്ടവുമായ ഈ റെസിപ്പി പരീക്ഷിക്കൂ!
6
Veg Curry Recipe
Veg Curry Recipe: 20 മിനിറ്റിൽ വെജിറ്റബിൾ കറി റെഡി: എളുപ്പവും സ്വാദിഷ്ടവുമായ ഈ റെസിപ്പി പരീക്ഷിക്കൂ!
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; ചാഞ്ചാടിയാടി സ്വർണ്ണവില, ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം
5
Gold price today
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; ചാഞ്ചാടിയാടി സ്വർണ്ണവില, ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം
Massive Fire: സൗദി അറേബ്യയിൽ വൻ തീപിടിത്തം; മലയാളികളുടെ കടകൾ കത്തി നശിച്ചു

റിയാദ്: സൗദി  അറേബ്യയുടെ കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ ദമ്മാമിൽ വൻ തീപിടുത്തം. ദമ്മാമിലെ വാട്ടർ ടാങ്ക് റോഡിൽ പ്ലംബിങ് കടയുടെ ഗോഡൗണിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തെ തുടർന്ന് മറ്റ് കടകളിലേക്കും ബാധിക്കുകയായിരുന്നു. ആളപായം ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. സംഭവത്തിൽ മലയാളികളുടെ കടകളും കത്തി നശിച്ചു. കൂടുതൽ കടകളിലേക്ക് അഗ്നി വ്യാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് സിവിൽ ഡിഫൻസ് സംഘം തീയണച്ചു. 

Add Zee News as a Preferred Source

അഗ്നിബാധയുടെ കാരണം വ്യക്തമല്ല,അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഉച്ചയായതിനാൽ ജീവനക്കാർ പുറത്തായിരുന്നതിനാലാണ് ആളപായമില്ലാത്തത്. പ്ലംബിങ് ഹാർഡ് വയർ കടകളാണ് ഇവിടങ്ങളിൽ ഉള്ളത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Saudi Arabia

Trending News