/Montenegro Visa Exemption: യു.എ.ഇ പ്രവാസികൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത; മുൻകൂട്ടി വിസയെടുക്കാതെ ഇനി മോണ്ടിനെഗ്രോ സന്ദർശിക്കാം, വേണ്ടത് ഇത് മാത്രം!

യു.എ.ഇയിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷമായി താമസ വിസയുള്ളവർക്ക് മുൻകൂട്ടി വിസയെടുക്കാതെ മോണ്ടിനെഗ്രോ സന്ദർശിക്കാൻ അനുമതി. 2026 മെയ് 1 മുതൽ ഒക്ടോബർ 1 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഇളവ് ബാധകമാകുന്നതെന്ന് മോണ്ടിനെഗ്രോ സർക്കാർ അറിയിച്ചു.
പദ്ധതി പ്രകാരം സഞ്ചാരികൾക്ക് മോണ്ടിനെഗ്രോയിൽ പരമാവധി 10 ദിവസം വരെ വിസ ഇല്ലാതെ താമസിക്കാം. എന്നാൽ യു.എ.ഇയിൽ നിന്ന് മോണ്ടിനെഗ്രോയിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള വിമാനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയും അംഗീകൃത ഏജൻസി വഴിയുള്ള പ്രീ-ബുക്ക് ചെയ്ത ടൂർ പാക്കേജിൻ്റെ രേഖകൾ കൈവശം കരുതുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആർട്ടിക്കിൾ 14ലെ രണ്ടാം പാരഗ്രാഫ് പ്രകാരമാണ് മോണ്ടിനെഗ്രോ സർക്കാർ തീരുമാനം എടുത്തത്.
യാത്രക്കാർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ:
. പദ്ധതി പ്രകാരം മോണ്ടിനെഗ്രോയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷമെങ്കിലും സജീവമായിട്ടുള്ള യുഎഇ താമസ പെർമിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.
. യുഎഇയിൽ നിന്ന് നേരിട്ടുള്ള വിമാനമാർഗം വേണം മോണ്ടിനെഗ്രോയിലേക്ക് എത്താൻ.
. സാധുവായ പാസ്പോർട്ടും യാത്രാരേഖകളും കൈവശം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
. യാത്രാ ബുക്കിംഗിന്റെയോ യാത്രാ ക്രമീകരണത്തിന്റെയോ തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
അഡ്രിയാറ്റിക് കടൽത്തീരങ്ങൾ, പഴയ നഗരങ്ങൾ, പർവ്വതനിരകൾ എന്നിവയാൽ സമ്പന്നമായ മോണ്ടിനെഗ്രോ സന്ദർശിക്കാൻ യു.എ.ഇ പ്രവാസികൾക്ക് ഇതൊരു സുവർണ്ണാവസരമാണ്.
ദുബായിൽ നിന്ന് മോണ്ടിനെഗ്രോയിലേക്കുള്ള വിമാനങ്ങൾ
യുഎഇ നിവാസികൾക്ക് ദുബായിൽ നിന്ന് മോണ്ടിനെഗ്രോയിലെ ടിവാറ്റിലേക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ വിമാന സർവീസുണ്ട്. ഫ്ലൈദുബായ് ആഴ്ചയിൽ നാല് വിമാന സേവനങ്ങളാണ് മോണ്ടിനെഗ്രോയിലേക്ക് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 5 മണിക്കൂറും 55 മിനിറ്റുമാണ് മോണ്ടിനെഗ്രോയിലേക്കുള്ള യാത്രാസമയം. യാത്രചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന ദിവസവും അതുപോലെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സീറ്റുകളുടെ ലഭ്യതയെയും അനുസരിച്ചാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്.
ടൂറിസം കൂട്ടുന്നതിനും യു.എ.ഇയും മോണ്ടിനെഗ്രോയും തമ്മിലുള്ള യാത്ര എളുപ്പമാക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ ഇളവെന്ന് മോണ്ടിനെഗ്രോ സർക്കാർ അറിയിച്ചു. മുൻകൂട്ടി വിസ എടുക്കാതെ തന്നെ അർഹരായ പ്രവാസികൾക്ക് ഇതുവഴി രാജ്യത്ത് എത്താം. എങ്കിലും, നിയമങ്ങൾ മാറാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ യാത്ര തിരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി ഉറപ്പുവരുത്തുക.
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