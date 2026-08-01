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Montenegro Visa Exemption: യു.എ.ഇ പ്രവാസികൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത; മുൻകൂട്ടി വിസയെടുക്കാതെ ഇനി മോണ്ടിനെഗ്രോ സന്ദർശിക്കാം, വേണ്ടത് ഇത് മാത്രം!

മോണ്ടിനെഗ്രോയിലേക്ക് യു.എ.ഇ താമസക്കാർക്ക് വിസ രഹിത യാത്രാപദ്ധതി.

Written ByKarthika V
Published: Aug 01, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 01:21 PM IST
Montenegro Visa Exemption: യു.എ.ഇ പ്രവാസികൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത; മുൻകൂട്ടി വിസയെടുക്കാതെ ഇനി മോണ്ടിനെഗ്രോ സന്ദർശിക്കാം, വേണ്ടത് ഇത് മാത്രം!
Image Credit: Montenegro | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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