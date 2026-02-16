English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • NRI
  • Mumbai-Muscat Flight: സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുർന്ന് മുംബൈ- മസ്കത്ത് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് 12 മണിക്കൂർ വൈകി; ദുരിതത്തിലായി യാത്രക്കാർ

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 16, 2026, 12:10 AM IST
  • വീൽചെയർ ആവശ്യമായ യാത്രക്കാർക്ക് വീൽചെയർ നൽകാൻ അധികൃതർ തയ്യാറായില്ലെന്ന് യാത്രക്കാർ ആരോപിച്ചു
  • പ്രായമായവരെയും രോ​ഗികളെയും ഇത് ദുരിതത്തിൽ ആക്കി

മസ്ക്കത്ത്: മുംബൈ-മസ്ക്കത്ത് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനം 12 മണിക്കൂ‍ർ വൈകി. സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടർന്നാണ് വിമാന സർവീസ് വൈകിയത്. പ്രായമായവരും രോ​ഗികളും ഉൾപ്പെടെ 170ഓളം യാത്രക്കാരാണ് മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ രാത്രി മുഴുവൻ കുടുങ്ങിപ്പോയത്.

Add Zee News as a Preferred Source

ശനിയാഴ്ച രാത്രി മുഴുവൻ യാത്ര തടസ്സപ്പെട്ടു. എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് IX 235 ആണ് തകരാറിലായത്. യാത്ര മണിക്കൂറുകളോളം വൈകിയതോടെ യാത്രക്കാരും എയർലൈൻ ജീവനക്കാരും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കമുണ്ടായി. ഫെബ്രുവരി 14ന് രാത്രി 9.50ന് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന വിമാനം ബോർഡിങ് സമയത്ത് ആദ്യം അരമണിക്കൂർ വൈകുമെന്നാണ് അറിയിച്ചത്.

എന്നാൽ, യാത്രക്കാരെ മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം വിമാനത്തിനുള്ളിൽ ഇരുത്തി. സാങ്കേതിക തകരാർ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഒടുവിൽ യാത്രക്കാരെയെല്ലാം വിമാനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കി. യാത്രക്കാർക്ക് ട്രാൻസിറ്റ് പാസുകൾ നൽകി വീണ്ടും സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറാകാൻ നിർദേശിച്ചു. 

വീൽചെയർ ആവശ്യമായ യാത്രക്കാർക്ക് വീൽചെയർ നൽകാൻ അധികൃതർ തയ്യാറായില്ലെന്നും ആക്ഷേപം ഉയർന്നു. പ്രായമായവരെയും രോ​ഗികളെയും ഇത് ദുരിതത്തിലാക്കി. സാങ്കേതിക തകരാർ പരിഹരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ന് പുലർച്ചെ 6.15ന് വിമാനം പുറപ്പെടുമെന്ന് അറിയിച്ചെങ്കിലും വീണ്ടും 7.20ലേക്ക് മാറ്റി.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Mumbai-Muscat FlightAir India Express Flight

