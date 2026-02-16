Mumbai-Muscat Flight: സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുർന്ന് മുംബൈ- മസ്കത്ത് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് 12 മണിക്കൂർ വൈകി; ദുരിതത്തിലായി യാത്രക്കാർ

മസ്ക്കത്ത്: മുംബൈ-മസ്ക്കത്ത് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനം 12 മണിക്കൂർ വൈകി. സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടർന്നാണ് വിമാന സർവീസ് വൈകിയത്. പ്രായമായവരും രോഗികളും ഉൾപ്പെടെ 170ഓളം യാത്രക്കാരാണ് മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ രാത്രി മുഴുവൻ കുടുങ്ങിപ്പോയത്.
ശനിയാഴ്ച രാത്രി മുഴുവൻ യാത്ര തടസ്സപ്പെട്ടു. എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് IX 235 ആണ് തകരാറിലായത്. യാത്ര മണിക്കൂറുകളോളം വൈകിയതോടെ യാത്രക്കാരും എയർലൈൻ ജീവനക്കാരും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കമുണ്ടായി. ഫെബ്രുവരി 14ന് രാത്രി 9.50ന് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന വിമാനം ബോർഡിങ് സമയത്ത് ആദ്യം അരമണിക്കൂർ വൈകുമെന്നാണ് അറിയിച്ചത്.
എന്നാൽ, യാത്രക്കാരെ മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം വിമാനത്തിനുള്ളിൽ ഇരുത്തി. സാങ്കേതിക തകരാർ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഒടുവിൽ യാത്രക്കാരെയെല്ലാം വിമാനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കി. യാത്രക്കാർക്ക് ട്രാൻസിറ്റ് പാസുകൾ നൽകി വീണ്ടും സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറാകാൻ നിർദേശിച്ചു.
വീൽചെയർ ആവശ്യമായ യാത്രക്കാർക്ക് വീൽചെയർ നൽകാൻ അധികൃതർ തയ്യാറായില്ലെന്നും ആക്ഷേപം ഉയർന്നു. പ്രായമായവരെയും രോഗികളെയും ഇത് ദുരിതത്തിലാക്കി. സാങ്കേതിക തകരാർ പരിഹരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ന് പുലർച്ചെ 6.15ന് വിമാനം പുറപ്പെടുമെന്ന് അറിയിച്ചെങ്കിലും വീണ്ടും 7.20ലേക്ക് മാറ്റി.
