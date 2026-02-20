Nipah Virus: നിപ വൈറസ് ആശങ്ക; കേരളം ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കാർഷികോത്പന്ന കയറ്റുമതിക്ക് സൗദിയുടെ നിയന്ത്രണം

കോഴിക്കോട്: നിപ വൈറസ് ബാധയുടെ ആശങ്കയിൽ കേരളം, ബംഗാൾ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങലിൽ നിന്ന് അയക്കുന്ന കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി സൗദി അറേബ്യ. നിയന്ത്രണം നീക്കാൻ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഡോ എസ് ജയശങ്കറിനും മന്ത്രി വീണാ ജോർജിനും കത്ത് നൽകി എംകെ രാഘവൻ എംപി.
സൗദി അറേബ്യൻ എംബസി കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് ഈ മാസം ആറിനാണ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉത്പന്നങ്ങളുടെ പരിശോധന കർശനമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് അറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
എന്നാൽ, കേരളത്തിൽ സമീപ കാലത്ത് നിപ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. സൗദിയുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തെ ആശ്രയിച്ച് പഴം, പച്ചക്കറി കയറ്റുമതി നടത്തുന്ന കേരളം, കർണാടക, തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ കർഷകരെയും കേരളത്തിലെ ചെറുകിട, ഇടത്തരം കയറ്റുമതിക്കാരെയും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
സൗദിയിലേക്കുള്ള കയറ്റുമതി തടസമില്ലാതെ തുടരുന്നതിന് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അടിയന്തര ഇടപെടൽ നടത്തണമെന്ന് എംകെ രാഘവൻ എംപി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേരളത്തിൽ നിലവിൽ നിപ ബാധയില്ലെന്ന ഔദ്യോഗിക വിവരവും ശാസ്ത്രീയ റിപ്പോർട്ടുകളും കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ആരോഗ്യമന്ത്രാലയങ്ങൾ ഏകോപനത്തിലൂടെ സൗദി അറേബ്യയെ അറിയിക്കണമെന്നും എംകെ രാഘവൻ എംപി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
