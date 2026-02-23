English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • NRI
  • US Iran Conflict: ഇറാൻ-യുഎസ് മൂന്നാംഘട്ട ചർച്ച വ്യാഴാഴ്ച ജനീവയിൽ; സ്ഥിരീകരിച്ച് ഒമാൻ

US Iran Negotiations: ക്രിയാത്മകമായ നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുവെന്നും കൂടുതൽ വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്ക് ഇരുപക്ഷവും തയ്യാറാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും ഒമാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ബദർ അൽ ബുസൈദി പറഞ്ഞു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 23, 2026, 10:50 PM IST
  • 2025 ജൂണിൽ അൽ ഉദൈദിന് നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു
  • ഇനിയൊരു ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടായാൽ അത് വ്യത്യസ്തവും വിനാശകരവുമായിരിക്കുമെന്ന് സൈനിക വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു

മസ്കത്ത്: അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പുതിയ ചർച്ചകൾ വ്യാഴാഴ്ച ജനീവയിൽ നടക്കുമെന്ന് ഒമാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ബദർ അൽ ബുസൈദി സ്ഥിരീകരിച്ചു. കരാർ അന്തിമമാക്കുന്നതിന് ക്രിയാത്മകമായ നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇതിനായി കൂടുതൽ വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്ക് ഇരുപക്ഷവും തയ്യാറാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും ബദർ അൽ ബുസൈദി എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു.

മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ അമേരിക്ക സൈനിക സാന്നിധ്യം ശക്തമാക്കുന്നത് മേഖലയിൽ യുദ്ധഭീതി പടർത്തുന്നുണ്ട്. ഖത്തറിലെ അൽ ഉദൈദ് താവളത്തിൽ നിന്ന് നൂറുകണക്കിന് സൈനികരെ മാറ്റിയതായി പെന്റഗൺ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇതിന് പുറമെ വിവിധ മേഖലകളിൽ യുഎസ് സൈനിക നീക്കം നടത്തുന്നുണ്ട്.

ബഹ്‌റൈനിലെ നേവി അഞ്ചാം കപ്പൽപ്പടയുടെ ആസ്ഥാനം, ഇറാഖ്, സിറിയ, കുവൈറ്റ്, സൗദി അറേബ്യ, ജോർദാൻ, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ അമേരിക്കൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലും സൈനിക നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. മേഖലയിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മുപ്പതിനായിരത്തിനും നാൽപ്പതിനായിരത്തിനും ഇടയിൽ വരുന്ന അമേരിക്കൻ സൈനികർ ഇറാന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളായേക്കാമെന്ന ആശങ്കയും സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നു.

2025 ജൂണിൽ അൽ ഉദൈദിന് നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഇനിയൊരു ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടായാൽ അത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തവും വിനാശകരവുമായിരിക്കുമെന്ന് സൈനിക വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. അമേരിക്ക ആക്രമണം നടത്തിയാൽ ശത്രുപക്ഷത്തിന്റെ പ്രദേശത്തെ എല്ലാ താവളങ്ങളും ആസ്തികളും തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമായിരിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

ഇറാന്റെ ഭീഷണികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, സൈനികരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി അമേരിക്ക മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്ക് കൂടുതൽ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ, ഇറാന്റെ പ്രത്യാക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷനേടാനായി രണ്ട് വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകൾ ഇറാന്റെ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് അകലെയായി വിന്യസിക്കാനും യുഎസ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അടുത്ത പത്തോ പതിനഞ്ചോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആണവ കരാറിൽ ധാരണയിലെത്തണമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇറാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒരു കരാർ ഉണ്ടാകണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇറാന് ദൗർഭാഗ്യകരമായ ഫലങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

