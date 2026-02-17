English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • NRI
  • Kuwait Crime News: കുവൈത്തിൽ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നതിൽ വഴക്കു പറഞ്ഞ പിതാവിനെ കൊന്ന യുവാവിന് വധശിക്ഷ

Kuwait Crime News: കുവൈത്തിൽ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നതിൽ വഴക്കു പറഞ്ഞ പിതാവിനെ കൊന്ന യുവാവിന് വധശിക്ഷ

ഫർവാനിയ ഗവർണറേറ്റിൽ ഗാർഹിക തർക്കത്തിനിടെ പിതാവിനെ മാരകമായി കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പാക് പൗരന് വധശിക്ഷ.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 17, 2026, 10:48 PM IST
  • സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നതിൽ വഴക്കു പറഞ്ഞ പിതാവിനെ കൊന്ന പാക് സ്വദേശിക്ക് വധശിക്ഷ വിധിച്ച് കുവൈത്ത് കോടതി
  • യുവാവ് പിതാവിനെ ക്രൂരമായിട്ടാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത് എന്ന കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്നാണ് കോടതി വധശിക്ഷ വിധിച്ചത്

  1. Kuwait Travel Ban : കുവൈത്തിലേക്ക് എല്ലാ രാജ്യത്ത് നിന്നുള്ളവർക്ക് നാളെ മുതൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതി; പക്ഷെ Quarantine നിർബന്ധം

Kuwait Crime News: കുവൈത്തിൽ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നതിൽ വഴക്കു പറഞ്ഞ പിതാവിനെ കൊന്ന യുവാവിന് വധശിക്ഷ

കുവൈത്ത്: സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നതിൽ വഴക്കു പറഞ്ഞ പിതാവിനെ കൊന്ന പാക് സ്വദേശിക്ക് വധശിക്ഷ വിധിച്ച് കുവൈത്ത് കോടതി. യുവാവ് പിതാവിനെ ക്രൂരമായിട്ടാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത് എന്ന കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്നാണ് കോടതി വധശിക്ഷ വിധിച്ചത്.

യുവാവ് കുടുംബ വഴക്കിനെ തുടർന്ന് കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് പലതവണ നെഞ്ചിൽ കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. കുടുംബ വഴക്കിന് കാരണം മകൻ സിഗരറ്റ് വലിച്ചത് പിതാവ് ചോദ്യം ചെയ്തതതാണ്. വഴക്ക് പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല പിതാവ് സിഗരറ്റ് പായ്ക്കറ്റ് കീറിക്കളയുകയും ചെയ്തു.

ഇതിൽ പ്രകോപിതനായ യുവാവ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന കത്രിക എടുത്ത് പിതാവിനെ നിഷ്‌കരുണം വധിക്കുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ നെഞ്ചിൽ ആഴത്തിൽ മുറിവേറ്റ പിതാവ് തൽക്ഷണം മരിച്ചു വീഴുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് അധികൃതർ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ക്രിമിനൽ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. തുടർന്ന് നടന്ന അന്വേഷണത്തിൽ കുറ്റകൃത്യം തെളിഞ്ഞതോടെ കോടതി വധശിക്ഷ വിധിക്കുകയായിരുന്നു.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

KuwaitCrime newsPakistaniArrestMurder

