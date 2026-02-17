Kuwait Crime News: കുവൈത്തിൽ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നതിൽ വഴക്കു പറഞ്ഞ പിതാവിനെ കൊന്ന യുവാവിന് വധശിക്ഷ

കുവൈത്ത്: സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നതിൽ വഴക്കു പറഞ്ഞ പിതാവിനെ കൊന്ന പാക് സ്വദേശിക്ക് വധശിക്ഷ വിധിച്ച് കുവൈത്ത് കോടതി. യുവാവ് പിതാവിനെ ക്രൂരമായിട്ടാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത് എന്ന കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്നാണ് കോടതി വധശിക്ഷ വിധിച്ചത്.
Also Read: മാസപ്പിറവി കണ്ടു, യുഎഇയിൽ നാളെ റമദാൻ ഒന്ന്; വ്രതശുദ്ധിയുടെ നാളുകൾക്ക് തുടക്കം
യുവാവ് കുടുംബ വഴക്കിനെ തുടർന്ന് കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് പലതവണ നെഞ്ചിൽ കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. കുടുംബ വഴക്കിന് കാരണം മകൻ സിഗരറ്റ് വലിച്ചത് പിതാവ് ചോദ്യം ചെയ്തതതാണ്. വഴക്ക് പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല പിതാവ് സിഗരറ്റ് പായ്ക്കറ്റ് കീറിക്കളയുകയും ചെയ്തു.
Also Read:
ഇതിൽ പ്രകോപിതനായ യുവാവ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന കത്രിക എടുത്ത് പിതാവിനെ നിഷ്കരുണം വധിക്കുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ നെഞ്ചിൽ ആഴത്തിൽ മുറിവേറ്റ പിതാവ് തൽക്ഷണം മരിച്ചു വീഴുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് അധികൃതർ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ക്രിമിനൽ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. തുടർന്ന് നടന്ന അന്വേഷണത്തിൽ കുറ്റകൃത്യം തെളിഞ്ഞതോടെ കോടതി വധശിക്ഷ വിധിക്കുകയായിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.