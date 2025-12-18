English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • NRI
  • PM Modi Order Of Oman: പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പരമോന്നത ഒമാന്റെ സിവിലിയൻ ബഹുമതി; 'ഓർഡർ ഓഫ് ഒമാൻ' ബഹുമതി നൽകി

PM Modi Order Of Oman: പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പരമോന്നത ഒമാന്റെ സിവിലിയൻ ബഹുമതി; 'ഓർഡർ ഓഫ് ഒമാൻ' ബഹുമതി നൽകി

PM Modi Order Of Oman: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ഒമാൻ സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖ് ബഹുമതി നൽകി ആദരിച്ചു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 18, 2025, 07:55 PM IST
  • നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഒമാൻ സന്ദർശന വേളയിൽ ആണ് ബഹുമതി നൽകിയത്
  • ഒമാൻ സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

PM Modi Order Of Oman: പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പരമോന്നത ഒമാന്റെ സിവിലിയൻ ബഹുമതി; 'ഓർഡർ ഓഫ് ഒമാൻ' ബഹുമതി നൽകി

മസ്കറ്റ്:  പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതി നൽകി ആദരിച്ച് ഒമാൻ. ഒമാന്റെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ 'ഓർഡർ ഓഫ് ഒമാൻ' നൽകി. ഒമാൻ സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖ് ആണ് ബഹുമതി നൽകി ആദരിച്ചത്. ഇന്ത്യയും ഒമാനും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പങ്ക് കണക്കിലെടുത്താണ് ബഹുമതി നൽകിയത്.

നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഒമാൻ സന്ദർശന വേളയിൽ ആണ് ബഹുമതി നൽകിയത്. ഇന്ത്യയിലെയും ഒമാനിലെയും ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിനും അതിന് പുറകിലുള്ള മൂല്യങ്ങൾക്കും ഉള്ള ആദരവാണ് ഈ ബഹുമതിയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. ഒമാൻ സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. അൽ ബറക കൊട്ടാരത്തിൽ വച്ചാണ് ഔദ്യോ​ഗിക ചർച്ച നടത്തിയത്.

