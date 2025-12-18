PM Modi Order Of Oman: പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പരമോന്നത ഒമാന്റെ സിവിലിയൻ ബഹുമതി; 'ഓർഡർ ഓഫ് ഒമാൻ' ബഹുമതി നൽകി

മസ്കറ്റ്: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതി നൽകി ആദരിച്ച് ഒമാൻ. ഒമാന്റെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ 'ഓർഡർ ഓഫ് ഒമാൻ' നൽകി. ഒമാൻ സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖ് ആണ് ബഹുമതി നൽകി ആദരിച്ചത്. ഇന്ത്യയും ഒമാനും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പങ്ക് കണക്കിലെടുത്താണ് ബഹുമതി നൽകിയത്.
تشرفتُ بتلقي وسام عُمان (من الدرجة الأولى). أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، ولحكومة وشعب عُمان على هذا التكريم. إنه رمزٌ للمودة والثقة بين شعبي الهند وعُمان.
لطالما ارتبط أجدادنا، على مرّ القرون، ببعضهم البعض، من خلال التجارة البحرية.… pic.twitter.com/H0x8i5jZKN
— Narendra Modi (@narendramodi) December 18, 2025
أجريتُ نقاشًا مثمرًا مع حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم, سلطان عُمان . وقد أثنيتُ على رؤيته الثاقبة التي تدفع عُمان نحو آفاق جديدة. وشكرته على جهوده التي أثمرت عن توقيع بلدينا على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التاريخية. إنها حقًا بداية عهد جديد ومشرق في مسيرة… pic.twitter.com/2WlqtyPMh5
— Narendra Modi (@narendramodi) December 18, 2025
നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഒമാൻ സന്ദർശന വേളയിൽ ആണ് ബഹുമതി നൽകിയത്. ഇന്ത്യയിലെയും ഒമാനിലെയും ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിനും അതിന് പുറകിലുള്ള മൂല്യങ്ങൾക്കും ഉള്ള ആദരവാണ് ഈ ബഹുമതിയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. ഒമാൻ സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. അൽ ബറക കൊട്ടാരത്തിൽ വച്ചാണ് ഔദ്യോഗിക ചർച്ച നടത്തിയത്.
