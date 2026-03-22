Qatar Helicopter Crash: ഖത്തറിലെ സൈനിക ഹെലികോപ്ടർ അപകടം; ആറ് പേർ മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരണം

Qatar Helicopter Crash Six Killed: ആറുപേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ തെരച്ചിലിൽ കണ്ടെടുത്തു. ഏഴാമത്തെ വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 22, 2026, 05:03 PM IST
  • സാങ്കേതിക തകരാറാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ കടലിൽ തകർന്നു വീഴാൻ കാരണമായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്
  • സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം പുരോ​ഗമിക്കുകയാണ്

Read Also

  1. Helicopter Crash| ബിപിൻ റാവത്ത് ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍; ഹെലിക്കോപ്ടർ അപകടത്തിൽ അന്വേഷണ ഉത്തരവിട്ട് വ്യോമസേന

Trending Photos

Shani Mangal Yuti 2026: ശനിയും ചൊവ്വയും ചേരുമ്പോൾ ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് വന്നുചേരും ആഢംബരവും സമ്പത്തും
5
Shani Mangal Yuti 2026
Shani Mangal Yuti 2026: ശനിയും ചൊവ്വയും ചേരുമ്പോൾ ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് വന്നുചേരും ആഢംബരവും സമ്പത്തും
Today&#039;s Horoscope: പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാം, തൊഴിൽ രം​ഗത്തും പുരോ​ഗതി; നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം...
13
Horoscope Today
Today's Horoscope: പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാം, തൊഴിൽ രം​ഗത്തും പുരോ​ഗതി; നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം...
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ഉത്സാഹം ഏറും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ഉത്സാഹം ഏറും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Weekly Horoscope March 22 To 28: കടലോളം നേട്ടങ്ങൾ തേടിയെത്തും; മേടം മുതൽ മീനം വരെ 12 രാശിക്കാരുടെയും സമ്പൂർണ വാരഫലം അറിയാം
12
Weekly Horoscope
Weekly Horoscope March 22 To 28: കടലോളം നേട്ടങ്ങൾ തേടിയെത്തും; മേടം മുതൽ മീനം വരെ 12 രാശിക്കാരുടെയും സമ്പൂർണ വാരഫലം അറിയാം
ദോഹ: ഖത്തറിൽ സൈനിക ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ആറുപേർ മരിച്ചതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു. ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ആകെ ഏഴുപേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ ആറുപേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ വിവിധ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ നടത്തിയ സംയുക്ത തെരച്ചിലിൽ കണ്ടെടുത്തു.

അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഏഴാമത്തെ വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമായി തുടരുകയാണ്. സാധാരണ ഡ്യൂട്ടിക്കിടെയുണ്ടായ സാങ്കേതിക തകരാറാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ കടലിൽ വീഴാൻ കാരണമായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രതിരോധ, ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയങ്ങൾ അപകടവാർത്ത സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദമായ അന്വേഷണം പുരോ​ഗമിക്കുകയാണ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

