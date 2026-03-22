Qatar Helicopter Crash: ഖത്തറിലെ സൈനിക ഹെലികോപ്ടർ അപകടം; ആറ് പേർ മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരണം

ദോഹ: ഖത്തറിൽ സൈനിക ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ആറുപേർ മരിച്ചതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു. ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ആകെ ഏഴുപേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ ആറുപേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ വിവിധ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ നടത്തിയ സംയുക്ത തെരച്ചിലിൽ കണ്ടെടുത്തു.
അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഏഴാമത്തെ വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമായി തുടരുകയാണ്. സാധാരണ ഡ്യൂട്ടിക്കിടെയുണ്ടായ സാങ്കേതിക തകരാറാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ കടലിൽ വീഴാൻ കാരണമായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രതിരോധ, ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയങ്ങൾ അപകടവാർത്ത സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദമായ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
