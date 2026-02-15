English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Ramadan 2026: സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ റമദാൻ പ്രവൃത്തി സമയം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഖത്തർ

Ramadan 2026: സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ റമദാൻ പ്രവൃത്തി സമയം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഖത്തർ

Qatar Ramadan Working Hours: സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 'വർക്ക് ഫ്രം ഹോം' അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഷെഡ്യൂളുകൾ നടപ്പിലാക്കാമെന്നും നിർദേശത്തിൽ പറയുന്നു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 15, 2026, 12:00 PM IST
  • നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കപ്പുറം ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ അത് ഓവർടൈമായി പരി​ഗണിക്കും
  • ഇതിന് അധിക വേതം നൽകണമെന്നും തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം നിർദേശിച്ചു

Ramadan 2026: സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ റമദാൻ പ്രവൃത്തി സമയം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഖത്തർ

ദോഹ: റമദാൻ മാസത്തിന് മുന്നോടിയായി രാജ്യത്തെ ജോലി സമയത്തിൽ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഖത്ത‍ർ. വിശുദ്ധ മാസത്തിൽ ജീവനക്കാർക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്കും കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാനും സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിനായി പ്രവൃത്തി സമയം പ്രതിദിനം രണ്ട് മണിക്കൂർ കുറച്ചതായി മാനവ വിഭവശേഷി, സ്വദേശിവൽക്കരണ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

പുതിയ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ മുസ്ലീം ജീവനക്കാരുടെ പ്രവൃത്തി സമയം പ്രതിദിനം പരമാവധി 6 മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ 30 മണിക്കൂറോ ആയിരിക്കും. 2021-ലെ തൊഴിൽ നിയമമനുസരിച്ചാണ് ഈ ക്രമീകരണം.

ഫ്ലെക്സിബിൾ വർക്ക്: ബിസിനസ്സ് ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 'വർക്ക് ഫ്രം ഹോം' അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഷെഡ്യൂളുകൾ നടപ്പിലാക്കാം.

ഓവർടൈം: നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കപ്പുറം ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ അത് ഓവർടൈമായി പരിഗണിക്കുകയും അധിക വേതനം നൽകുകയും വേണം.

സേവന തുടർച്ച: ഷിഫ്റ്റുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തുമ്പോഴും ഉപഭോക്തൃ സേവനങ്ങളെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ വേണം കമ്പനികൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ.

സർക്കാർ മേഖലയിലെ സമയക്രമം

ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഗവൺമെന്റ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്‌സ് പുറപ്പെടുവിച്ച സർക്കുലർ പ്രകാരം സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ സമയം ഇപ്രകാരമാണ്:

തിങ്കൾ - വ്യാഴം: രാവിലെ 9:00 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30 വരെ.

വെള്ളി: രാവിലെ 9:00 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12:00 വരെ.

ഹൈബ്രിഡ് വർക്ക്: വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ 70 ശതമാനം ജീവനക്കാർക്കും വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകാവുന്നതാണ്.

റമദാൻ തുടക്കം: ഫെബ്രുവരി 19-ന് സാധ്യത

ജ്യോതിശാസ്ത്ര കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഹിജ്റ വർഷം 1447-ലെ റമദാൻ മാസപ്പിറവി ഫെബ്രുവരി 17 ചൊവ്വാഴ്ച ദൃശ്യമാകാൻ സാധ്യതയില്ല. മാസപ്പിറവി കാണാത്ത പക്ഷം ഷാബാൻ മാസം 30 തികച്ച് ഫെബ്രുവരി 19 വ്യാഴാഴ്ച റമദാൻ വ്രതം ആരംഭിക്കാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യതയെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഔദ്യോഗിക ചാന്ദ്രദർശന സമിതിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാകൂ.

