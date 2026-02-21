ദുബായ്: റമദാൻ മാസത്തോടനുബന്ധിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ആരോഗ്യ അവബോധം വളർത്താൻ പദ്ധതി. നഗരത്തിലെ പ്രധാന പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള 'ഹെൽത്ത് സ്ക്രീനിംഗ് ബസുകൾ' പര്യടനം നടത്തുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി. രോഗങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും ചികിത്സകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇനിഷ്യേറ്റീവ്. പൊതുജനങ്ങൾക്ക ഈ ബസുകളിൽ സൗജന്യമായി വിദഗ്ധ പരിശോധനകൾ ലഭിക്കും.
ദുബായ് ഇസ്ലാമിക് അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ ആക്റ്റിവിറ്റീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ റംസാൻ ക്യാമ്പെയ്ൻ ആയ “സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ലൈഫിന്റെ” ഭാഗമായാണ് നഗരത്തിൽ സൗജന്യ ആരോഗ്യ പരിശോധനകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രൈം മെഡിക്കൽ കെയർ, നൂർ ദുബായ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
സ്ഥലവും സമയവും
മൂന്ന് തിയതികളിലായാണ് പരിശോധന നടത്തുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 26, മാർച്ച് 5, മാർച്ച് 12 എന്നീ തിയതികളിൽ ദുബായിലെ പ്രധാന ഔട്ട്ഡോർ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വെച്ച് പരിശോധനകൾ നടക്കും. ഖുർആനിക് പാർക്ക്, കൈറ്റ് ബീച്ച്, നാദ് അൽ ഷെബ പാർക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പരിശോധന സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകുക. വൈകുന്നേരം 4 മണി മുതൽ മഗ്രിബ് ബാങ്ക് വിളി (നമസ്കാരം) വരെയാണ് ഈ ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുക. തിരക്ക് അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ സമയം അനുവദിക്കും.
