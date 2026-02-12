Ramadan 2026: റമദാൻ വ്രതം ഫെബ്രുവരി 19 മുതൽ; ജിസിസി രാജ്യങ്ങളിൽ ആദ്യ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ഒമാൻ

മസ്കത്ത്: ഒമാനിൽ റമദാൻ വത്രം ഫെബ്രുവരി 19ന് ആരംഭിക്കും. ജിസിസി രാജ്യങ്ങളിൽ ആദ്യമായി റമദാൻ വ്രതം എന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒമാൻ ആണ്. ഫെബ്രുവരി 19ന് ഒമാനിൽ റമദാൻ വ്രതം ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഔഖാഫ്, മതകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
ഫെബ്രുവരി 18 ബുധനാഴ്ച ശഅബാൻ 30 പൂർത്തിയാകുകയും ഫെബ്രുവരി 19ന് റമദാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും. മാസപ്പിറ ഫെബ്രുവരി 17ന് കാണാനിടയില്ലെന്നും ഹിജ്രി മാസപ്പിറവി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉള്ള പ്രധാന കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു. ആദ്യമായാണ് ഒമാനിൽ മുൻകൂട്ടി റമദാൻ മാസപ്പിറവി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്.
ശൈത്യകാലത്താണ് ഇത്തവണ റമദാൻ വരുന്നതെന്നതിനാൽ മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം കുറവായിരിക്കും. ഏകദേശം 13 മണിക്കൂറോളം ആയിരിക്കും ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ വ്രത സമയം. ഈ നിഗമനം അനുസരിച്ച് മാർച്ച് ഇരുപതിന് ആയിരിക്കും ഈദുൽ ഫിത്വർ ആഘോഷിക്കാൻ സാധ്യതയെന്നും വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
