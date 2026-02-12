English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • NRI
  • Ramadan 2026: റമദാൻ വ്രതം ഫെബ്രുവരി 19 മുതൽ; ജിസിസി രാജ്യങ്ങളിൽ ആദ്യ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ഒമാൻ

Ramadan 2026: റമദാൻ വ്രതം ഫെബ്രുവരി 19 മുതൽ; ജിസിസി രാജ്യങ്ങളിൽ ആദ്യ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ഒമാൻ

Ramadan 2026 Start Date: ഫെബ്രുവരി 19ന് ഒമാനിൽ റമദാൻ വ്രതം ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഔഖാഫ്, മതകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 12, 2026, 08:19 AM IST
  • ഫെബ്രുവരി 18 ബുധനാഴ്ച ശഅബാൻ 30 പൂർത്തിയാകും
  • ഫെബ്രുവരി 19ന് റമദാൻ ആരംഭിക്കും

Read Also

  1. Ramadan Fasting Rules : റംസാൻ വ്രതം എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ?

Trending Photos

Chaturgrahi Yoga: ചതുർഗ്രഹി യോഗത്താൽ ഫെബ്രുവരി 13 മുതൽ ഇവർ മിന്നിത്തിളങ്ങും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
8
Chaturgrahi Yoga
Chaturgrahi Yoga: ചതുർഗ്രഹി യോഗത്താൽ ഫെബ്രുവരി 13 മുതൽ ഇവർ മിന്നിത്തിളങ്ങും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Gold Rate Kerala Today: കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ? ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില എത്ര?
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ? ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില എത്ര?
Gold Rate Kerala Today: രാവിലെ കുറഞ്ഞതും ചേർത്ത് വൈകിട്ട് കൂടി; ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില എത്ര?
6
Gold price
Gold Rate Kerala Today: രാവിലെ കുറഞ്ഞതും ചേർത്ത് വൈകിട്ട് കൂടി; ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില എത്ര?
Horoscope Today 12 February 2026: മേടം മുതൽ മീനം വരെയുള്ള രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
12
Horoscope 2026
Horoscope Today 12 February 2026: മേടം മുതൽ മീനം വരെയുള്ള രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Ramadan 2026: റമദാൻ വ്രതം ഫെബ്രുവരി 19 മുതൽ; ജിസിസി രാജ്യങ്ങളിൽ ആദ്യ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ഒമാൻ

മസ്കത്ത്: ഒമാനിൽ റമദാൻ വത്രം ഫെബ്രുവരി 19ന് ആരംഭിക്കും. ജിസിസി രാജ്യങ്ങളിൽ ആദ്യമായി റമദാൻ വ്രതം എന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒമാൻ ആണ്. ഫെബ്രുവരി 19ന് ഒമാനിൽ റമദാൻ വ്രതം ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഔഖാഫ്, മതകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

Add Zee News as a Preferred Source

ഫെബ്രുവരി 18 ബുധനാഴ്ച ശഅബാൻ 30 പൂർത്തിയാകുകയും ഫെബ്രുവരി 19ന് റമദാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും. മാസപ്പിറ ഫെബ്രുവരി 17ന് കാണാനിടയില്ലെന്നും ഹിജ്രി മാസപ്പിറവി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉള്ള പ്രധാന കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു. ആദ്യമായാണ് ഒമാനിൽ മുൻകൂട്ടി റമദാൻ മാസപ്പിറവി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്.

ശൈത്യകാലത്താണ് ഇത്തവണ റമദാൻ വരുന്നതെന്നതിനാൽ മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം കുറവായിരിക്കും. ഏകദേശം 13 മണിക്കൂറോളം ആയിരിക്കും ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ വ്രത സമയം. ഈ നി​ഗമനം അനുസരിച്ച് മാർച്ച് ഇരുപതിന് ആയിരിക്കും ഈദുൽ ഫിത്വർ ആഘോഷിക്കാൻ സാധ്യതയെന്നും വിദ​ഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Ramadan 2026Ramadan Fasting

Trending News