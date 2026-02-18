Ramadan 2026: റംസാൻ കാലത്തെ അമിത വില ഈടാക്കൽ; യുഎഇയിൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പരാതി നൽകാം, എങ്ങനെ?

ദുബായ്: യുഎഇയിൽ റംസാൻ നാളുകൾക്ക് തുടക്കമായി കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാസപ്പിറവി കണ്ടതോടെ ഇന്ന് മുതൽ റംസാൻ വ്രതാരംഭം തുടങ്ങി. ഈ വിശുദ്ധ റംസാൻ മാസത്തിൽ ഉപഭോക്തൃ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി മന്ത്രാലയം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വില വർധിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായാണ് രാജ്യത്തെ വിവിധ പ്രാദേശിക സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് മന്ത്രാലയം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
2022-ൽ മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ‘അവശ്യ ഉപഭോക്തൃ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലനിർണ്ണയ നയം’ പ്രകാരം 9 പ്രധാന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വില വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പാചക എണ്ണ, മുട്ട, പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, അരി, പഞ്ചസാര, കോഴിയിറച്ചി, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ, ബ്രെഡ്, ഗോതമ്പ് എന്നിവയുടെ വില വർധിപ്പിക്കലാണ് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ നിയമപ്രകാരം മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്നോ മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളിൽ നിന്നോ മുൻകൂട്ടി അനുമതിയില്ലാതെ ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വില കൂട്ടാൻ സാധിക്കുകയില്ല.
അവശ്യസാധനങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വ്യാപാരി വില കൂട്ടിയാൽ അധികൃതർക്ക് ആ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിൽപന തടയാനാകും. വില കുറയ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യും. വിലക്കയറ്റം തടയുന്നതിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും വലിയ പങ്കുവഹിക്കാനാകും. അമിതവില ഈടാക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ മന്ത്രാലയത്തിലോ മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്കോ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പരാതി നൽകാവുന്നതാണ്.
വിലയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയോ എന്നറിയുന്നതെങ്ങനെ?
ഷെൽഫുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിലയും ബില്ലിംഗ് കൗണ്ടറിൽ ബാർകോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന വിലയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക. വ്യാപാരികൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ വില വലിയ അക്ഷരങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി പ്രദർശിപ്പിക്കണം. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ ലോയൽറ്റി കാർഡ് ഓഫറുകൾ വ്യക്തമായി കാണാവുന്ന തരത്തിൽ നൽകണം. മുൻപത്തെ ബില്ലുകൾ സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സാധനത്തിന്റെ വിലയിൽ മാറ്റം വന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാനാകും.
അബുദാബി, ദുബായ്, അജ്മാൻ എന്നിവയ്ക്ക് സ്വന്തമായ പരാതി പരിഹാര പോർട്ടലുകളുണ്ട്. അതിനാൽ ഇവ ഒഴികെയുള്ള എമിറേറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള പരാതികളാണ് മന്ത്രാലയം നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത്. പരാതി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ മതിയായ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കണം. പർച്ചേസ് ബില്ലോ മറ്റ് അനുബന്ധ രേഖകളോ ഇല്ലാതെ നൽകുന്ന പരാതികൾ തള്ളിക്കളയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പരാതി സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പരിഹാരമുണ്ടാകും.
പരാതി സമർപ്പിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ?
മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് (https://www.moet.gov.ae/en/home) സന്ദർശിക്കുക.
അതിൽ 'eServices' എന്ന ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് 'Consumer Protection and Commercial Control Services' എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് 'Resolve Consumer Complaints' എന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
പരാതി സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആവശ്യമായ രേഖകൾ നിങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം (വ്യാപാരിയുടെ പേര്, ബ്രാഞ്ച്, പരാതിയുടെ സംഗ്രഹം, പർച്ചേസ് ഇൻവോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബില്ലിന്റെ പകർപ്പ് എന്നിവ).
നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച് രേഖകൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ശേഷം പരാതി സമർപ്പിക്കുക.
ദുബായ് ഉള്ളവർ പരാതി സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ:
consumerrights.gov.ae എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
'Consumer Complaints' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് തെളിവുകൾ (ബില്ലുകൾ) അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക.
'Submit' ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.അല്ലെങ്കിൽ, 600 545 5555 എന്ന ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പറിൽ നേരിട്ട് വിളിക്കാവുന്നതാണ്.
Also Read: Air India Express: പ്രവാസികൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത; പുതിയ നോൺ-സ്റ്റോപ്പ് സർവീസുകളുമായി എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്
അബുദാബിയിൽ പരാതി സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ:
അബുദാബിയിലെ സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകൾക്കെതിരെ മൂന്ന് രീതിയിൽ പരാതികൾ നൽകാം:
അബുദാബി ഗവൺമെന്റ് കോൺടാക്റ്റ് സെന്ററിൽ വിളിക്കുക: 800555
ഇമെയിൽ അയക്കുക: contact@tamm.abudhabi
ഏതെങ്കിലും ടാം (Tamm) സർവീസ് സെന്ററുകൾ നേരിട്ട് സന്ദർശിക്കുക.
അജ്മാനിൽ പരാതി നൽകേണ്ടത്...
അജ്മാൻ സാമ്പത്തിക വികസന വകുപ്പിന്റെ (Department of Economic Development) ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക (https://www.ajmanded.ae).
'Consumer Protection' എന്ന ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
'Request for Complaint' എന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
പർച്ചേസ് ഇൻവോയ്സോ കരാറോ മറ്റ് അനുബന്ധ രേഖകളോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
അപേക്ഷ പരിശോധിച്ച ശേഷം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക.
നിയമലംഘനത്തിനുള്ള ശിക്ഷകൾ
നിയമലംഘനത്തിന്റെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് ആയിരിക്കും അധികൃതർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക. തെറ്റുകൾ തിരുത്തുന്നതിനായി രേഖാമൂലമുള്ള മുന്നറിയിപ്പും നിശ്ചിത സമയപരിധിയും നൽകുന്നതാണ് ഒരു രീതി. 500 ദിർഹം മുതൽ 1,00,000 ദിർഹം വരെ സാമ്പത്തിക പിഴ ചുമത്തുന്നതും നടപടിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സ്ഥാപനങ്ങൾ നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് താൽക്കാലികമായി അടച്ചുപൂട്ടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ, അതീവ ഗുരുതരമായ സാഹചര്യങ്ങളിലോ കുറ്റം ആവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ലംഘനത്തിന്റെ ഗൗരവത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കർശനമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും.
2025ൽ രാജ്യത്തുടനീളം 7,702ൽ അധികം നിയമലംഘനങ്ങളാണ് മന്ത്രാലയം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കൂടാതെ, വെബ്സൈറ്റ് വഴി 3,167 പരാതികൾ ലഭിച്ചു. ഇതിൽ 93.9 ശതമാനവും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.