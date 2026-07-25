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Ras Al Khaimah Tourism: ടൂറിസത്തിൽ റെക്കോർഡിട്ട് റാസൽഖൈമ; വേനൽക്കാലത്തും സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നു..!

ആഭ്യന്തര ടൂറിസത്തിൽ വൻ വളർച്ചയുമായി റാസൽഖൈമ. 2026-ന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ റാസൽഖൈമയിലെ ആഭ്യന്തര ടൂറിസത്തിൽ 47 ശതമാനം വർധനവുണ്ടായി.

Written ByKarthika V
Published: Jul 25, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 02:37 PM IST
Ras Al Khaimah Tourism: ടൂറിസത്തിൽ റെക്കോർഡിട്ട് റാസൽഖൈമ; വേനൽക്കാലത്തും സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നു..!
Image Credit: Ras Al Khaimah | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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Ras Al Khaimah Tourism: ടൂറിസത്തിൽ റെക്കോർഡിട്ട് റാസൽഖൈമ; വേനൽക്കാലത്തും സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നു..!
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