/Ras Al Khaimah Tourism: ടൂറിസത്തിൽ റെക്കോർഡിട്ട് റാസൽഖൈമ; വേനൽക്കാലത്തും സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നു..!

വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധനവുമായി റാസൽഖൈമ. ഈ 2026ന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ 6,70,000-ത്തിലധികം സന്ദർശകരാണ് റാസൽഖൈമയിലെത്തിയത്. ഏറെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ മാസത്തിലാണ് ആഭ്യന്തര വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവുണ്ടായതെന്ന് റാസൽഖൈമ ടൂറിസം ഡെവലെപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി (RAKTDA) അറിയിച്ചു.
ആഭ്യന്തര ഡിമാൻഡ് വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ 'റാക് മൊമെന്റ്സ്' (RAK Moments) ക്യാമ്പെയിൻ ഒരു പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്യാമ്പെയിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ 2,24,000 റൂം നൈറ്റുകൾ നേടാനും 1,27,817 അധിക സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കാനും കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 67.1 ശതമാനം വർധനവാണ് ഇത്. മെയ് മാസത്തിൽ ആഭ്യന്തര വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് എത്തിയത്. 2025ൽ മെയ് മാസത്തിലെ അപേക്ഷിച്ച് 132.7 ശതമാനം വളർച്ചയോടെ ഇത് ഇരട്ടിയിലധികമായി വർധിച്ചു. അതേസമയം, ഈ വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ആഭ്യന്തര ടൂറിസത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ 47.1 ശതമാനം വർധനവുണ്ടായി.
കുറഞ്ഞ ചെലവ് എന്നതിനപ്പുറം തങ്ങൾക്കനുയോജ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ കഴിയുന്നതും വ്യക്തിഗതവുമായ അനുഭവങ്ങൾക്കാണ് വിനോദസഞ്ചാരികൾ മുൻഗണന നൽകുന്നത്. കൂടാതെ, 'വെൽനസ്സ്' എന്നതിനും ആളുകൾ ഇപ്പോൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം ആളുകൾ യാത്രാസ്ഥലങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.
വേനൽക്കാലത്തും ഇത് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി ബീച്ച് ഫ്രണ്ട് സ്റ്റേക്കേഷനുകൾ, ഓൾ-ഇൻക്ലൂസീവ് റിസോർട്ട് പാക്കേജുകൾ, വെൽനസ്സ് റിട്രീറ്റുകൾ, കുടുംബങ്ങൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക അനുഭവങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സീസണൽ പാക്കേജുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനായി RAKTDA വിവിധ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി പങ്കാളികളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
റാസൽഖൈമയിലെ വേനൽക്കാലം
റാസൽഖൈമയിൽ വേനൽക്കാലത്ത് സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കുന്നത് 'ഫ്ലേവേഴ്സ് ഓഫ് റാസ് അൽ ഖൈമ'യാണ്. ജൂലൈ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ അഞ്ച് റെസ്റ്റോറന്റുകളിലായി നടക്കുന്ന പരിമിതമായ ഡൈനിംഗ് സീരീസാണ് 'ഫ്ലേവേഴ്സ് ഓഫ് റാസ് അൽ ഖൈമ'. ഒരാൾക്ക് 125 ദിർഹം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന പ്രത്യേകം വിഭവങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രാദേശികമായി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന റാസ് അൽ ഖൈമ തേൻ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം 'പാസ്പോർട്ട് പ്രോഗ്രാം' വഴി സന്ദർശകർക്ക് വിവിധ ഡൈനിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനും ഒപ്പം സമ്മാനങ്ങൾ നേടാനുമുള്ള അവസരവും ലഭിക്കും.
ഫ്യൂജിഫിലിം ഇൻസ്റ്റാക്സ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റോറുകൾ എന്നിവയുടെ പങ്കാളിത്തത്തിൽ അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കാൻ എത്തുന്നവർക്ക് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഹോട്ടൽ പാക്കേജുകൾ, ഇൻസ്റ്റാക്സ് റിവാർഡുകൾ, ഭാവിയിലെ താമസ സൗകര്യങ്ങൾ നേടാനുള്ള അവസരം എന്നിവയും ലഭിക്കും. റാസൽഖൈമയിലെ ബീച്ചുകൾക്കൊപ്പം തന്നെ ഉച്ചസമയത്ത് സന്ദർശകർക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ ഇൻഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസ്, സ്പാകൾ, സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങൾ, വൈവിധ്യമാർന്ന ഡൈനിംഗ് സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയുമുണ്ട്. വേനൽക്കാലത്തുടനീളം സന്ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളായി സുവൈദി പേൾസ് (Suwaidi Pearls), നാഷണൽ മ്യൂസിയം ഓഫ് റാസൽഖൈമ, അൽ ജസീറ അൽ ഹംറ ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജ്, അൽ ഹംറ മാൾ, മനാർ മാൾ എന്നിവയുമുണ്ട്.
ടൂറിസം സീസണിൽ മാത്രമാക്കാതെ വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്ക് എപ്പോഴും റാസൽഖൈമ സന്ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു 'ഇയർ-റൗണ്ട്' (year-round) ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായി മാറ്റുക എന്നതാണ് അതോറിറ്റിയുടെ ദീർഘകാല പദ്ധതി. ഈ വർഷം മൂന്നാം പാദത്തിൽ 'റൊട്ടാന റാസൽഖൈമ - ദി മാൻഗ്രോവ്സ്' (Rotana Ras Al Khaimah – The Mangroves), തുടർന്ന് ഈ വർഷം അവസാനം വരുന്ന മാന്റിസിന്റെ 'സായ്ജ് മൗണ്ടൻ ലോഡ്ജ്' (SAIJ Mountain Lodge by Mantis) എന്നിവയും, ഒപ്പം തുടർച്ചയായ നിക്ഷേപങ്ങളും വിപുലീകരിക്കുന്ന സന്ദർശക അനുഭവങ്ങളും റാസൽഖൈമയുടെ അടുത്ത ഘട്ട ടൂറിസം വളർച്ചയ്ക്ക് കരുത്തുപകരും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.