  • Saudi Arabia Health Insurance: 90 ദിവസത്തെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ; ഹജ്ജ്, ഉംറ തീർത്ഥാടകർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയുമായി പ്രഖ്യാപിച്ച് സൗദി അറേബ്യ

Saudi Arabia Health Insurance: 90 ദിവസത്തെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ; ഹജ്ജ്, ഉംറ തീർത്ഥാടകർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയുമായി പ്രഖ്യാപിച്ച് സൗദി അറേബ്യ

അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾക്കും അത്യാവശ്യ ചികിത്സകൾക്കും മാത്രമാണ് സൗദി അവതരിപ്പിച്ച പുതിയ ആരോ​ഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക.

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 20, 2026, 10:35 PM IST
  • അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾക്കും അത്യാവശ്യ ചികിത്സകൾക്കും മാത്രമായിരിക്കും ഈ പദ്ധതി ബാധകം.
  • റുട്ടീൻ ചെക്കപ്പും, അടിയന്തരമല്ലാത്ത ചികിത്സാ നടപടികളുമൊന്നും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല എന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

Saudi Arabia Health Insurance: 90 ദിവസത്തെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ; ഹജ്ജ്, ഉംറ തീർത്ഥാടകർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയുമായി പ്രഖ്യാപിച്ച് സൗദി അറേബ്യ

റിയാദ്: ഹജ്ജ്, ഉംറ തീർത്ഥാടകർക്കായി പുതിയ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച് സൗദി അറേബ്യ. സൗദിയിൽ താമസിക്കുന്ന 90 ദിവസത്തേക്ക് പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് സൗദി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരളം ഉൾപ്പെടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നിരവധി പേർ ഹജ്ജ്, ഉംറ തീർത്ഥാടനത്തിനായി സൗദിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും ആശ്വാസമാണ് ഈ പദ്ധതി. 

തീർത്ഥാടകർക്ക് അവർ താമസിക്കുന്ന കാലയളവിൽ അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. സൗദിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് മുതൽ 90 ദിവസത്തേക്കാണ് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കുക. 

ആനുകൂല്യം ആർക്കൊക്കെ?

തീർത്ഥാടന വിസയിൽ എത്തുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സന്ദർശകർക്ക് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും.

Also Read: Nipah Virus: നിപ വൈറസ് ആശങ്ക; കേരളം ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കാർഷികോത്പന്ന കയറ്റുമതിക്ക് സൗദിയുടെ നിയന്ത്രണം

പരിരക്ഷ ലഭിക്കുക എന്തിനൊക്കെ?

തീർത്ഥാടന കാലയളവിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം, ആശുപത്രി ചെലവുകൾ, അപകടങ്ങൾ, മറ്റ് അത്യാവശ്യ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഈ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 

എന്തിനൊക്കെ ലഭിക്കില്ല?

അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾക്കും അത്യാവശ്യ ചികിത്സകൾക്കും മാത്രമായിരിക്കും ഈ പദ്ധതി ബാധകം. റുട്ടീൻ ചെക്കപ്പും, അടിയന്തരമല്ലാത്ത ചികിത്സാ നടപടികളുമൊന്നും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല എന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. 

ഹജ്ജ്, ഉംറ സീസണുകളിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് തീർത്ഥാടകരാണ് സൗദിയിലെത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സൗദി അധികൃതർ അവതരിപ്പിച്ചതാണ് ഈ പുതിയ പദ്ധതി.

