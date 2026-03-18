Saudi Arabia Rain Updates: സൗദിയിൽ തിങ്കളാഴ്ച വരെ കനത്ത മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും സാധ്യത

റിയാദ്: സൗദിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്ന് മുതൽ തിങ്കളാഴ്ച വരെ കനത്ത മഴയ്ക്കും ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഇടിമിന്നലിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രവും സിവിൽ ഡിഫൻസ് ജനറൽ ഡയറക്ടറും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Also Read: ചെറിയ പെരുന്നാൾ എന്ന്? ബുധനാഴ്ച മാസപ്പിറവി നിരീക്ഷിക്കാൻ ആഹ്വാനം, കാത്തിരിപ്പിൽ വിശ്വാസികൾ
ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മക്ക നഗരം, അൽ കാമിൽ, ത്വാഇഫ്, ഖുലൈസ്, അദം തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്കും ആലിപ്പഴ വർഷത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കൂടാതെ റിയാദിൽ നാളെയും മറ്റന്നാളും മഴ കടുത്തേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
Also Read: ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ജീവനക്കാർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത; 2009 മുതലുള്ള ഡിഎ അരിയർ ലഭിച്ചേക്കും
കനത്ത കാറ്റിനും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്ന് പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാഹനമോടിക്കുന്നവരോടും അതീവശ്രദ്ധ പുലർത്തണമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്
