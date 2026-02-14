Saudi Arabia: സൗദി മന്ത്രിസഭയിൽ നിർണായക അഴിച്ചുപണി നടത്തി സൽമാൻ രാജാവ്

റിയാദ്: സൗദി മന്ത്രിസഭയിൽ നിർണായക അഴിച്ചുപണി നടത്തി സൽമാൻ രാജാവ്. അറ്റോർണി ജനറൽ, നിക്ഷേപമന്ത്രി എന്നിവരെ മാത്രമല്ല മന്തിസഭയിലെ പ്രമുഖരെയും വിവിധ പ്രവിശ്യകളിലെ ഗവർണർ, ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർമാർ എന്നിവരെയും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിക്ഷേപ മന്ത്രിയായ ഖാലിദ് അൽഫാലിഹിനെ സഹമന്ത്രിയായും മന്ത്രിമാരുടെ കൗൺസിൽ അംഗമായും നിയമിച്ചു. പുതിയ നിക്ഷേപ മന്ത്രിയായി ഫഹദ് ബിൻ അബ്ദുൽ ജലീൽ ബിൻ അലി അൽ-സെയ്ഫിനെയും ശൈഖ് സഊദ് ബിൻ അബ്ദുല്ല അൽമുഅ്ജബിനെ അറ്റോർണി ജനറൽ സ്ഥാനത്തു നിന്നും മാറ്റി റോയൽ കോടതി ഉപദേഷ്ടാവാക്കി നിയമിക്കുകയുമുണ്ടായി.
പരാതി പരിഹാര ബോർഡ് പ്രസിഡൻറായിരുന്ന ഡോ. ഖാലിദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ നാസറാണ് പുതിയ അറ്റോർണി ജനറൽ. തുടർന്ന് പരാതി പരിഹാര ബോർഡിന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി ശൈഖ് ഡോ. അലി ബിൻ അഹമ്മദ് അൽഅഹദീബിനെ നിയമിച്ചു. ഇത് മാത്രമല്ല ഗവർണർമാരുടെ പദവികളിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ട്.
അമീർ സഊദ് ബിൻ നഹാർ ബിൻ സഊദിനെ മദീന ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണറായി നിയമിച്ചു. ഇദ്ദേഹം ത്വാഇഫ് ഗവർണറായിരുന്നു. അതുപോലെ ത്വാഇഫ് ഗവർണറായി അമീർ ഫവാസ് ബിൻ സുൽത്താൻ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് ആലു സഊദിനെ നിയമിക്കും. ദറഇയ ഗവർണറായിരുന്ന അമീർ ഫഹദ് ബിൻ സഊദ് ബിൻ അബ്ദുള്ളയെ അൽ ബാഹ മേഖലയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണറായും നിയമിച്ചു.
