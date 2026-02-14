English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • NRI
  • Saudi Arabia: സൗദി മന്ത്രിസഭയിൽ നിർണായക അഴിച്ചുപണി നടത്തി സൽമാൻ രാജാവ്

Saudi Arabia: സൗദി മന്ത്രിസഭയിൽ നിർണായക അഴിച്ചുപണി നടത്തി സൽമാൻ രാജാവ്

സൗദി ചില വിഷൻ 2030 പദ്ധതികൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയും വിദേശത്തി നിന്നും നേരിട്ടുള്ള നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 14, 2026, 10:49 PM IST
  • സൗദി മന്ത്രിസഭയിൽ നിർണായക അഴിച്ചുപണി നടത്തി സൽമാൻ രാജാവ്
  • അറ്റോർണി ജനറൽ, നിക്ഷേപമന്ത്രി എന്നിവരെ മാത്രമല്ല മന്തിസഭയിലെ പ്രമുഖരെയും മാറ്റി
  • വിവിധ പ്രവിശ്യകളിലെ ഗവർണർ, ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർമാരെയും മാറ്റി

Read Also

  1. Saudi Arabia ലേക്കും Kuwait ലേക്കും പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കാതെ UAE യിൽ കുടങ്ങിയ പ്രവാസികൾ Embassy മായി ബന്ധപ്പെടാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദേശം

Trending Photos

Maha Shivratri 2026: മഹാശിവരാത്രി 2026; കുംഭം രാശിയിൽ അഞ്ച് ​ഗ്രഹങ്ങളുടെ സം​ഗമം, സൗഭാ​ഗ്യങ്ങൾ തേടിയെത്തും ഈ രാശിക്കാരെ
6
Maha Shivratri 2026
Maha Shivratri 2026: മഹാശിവരാത്രി 2026; കുംഭം രാശിയിൽ അഞ്ച് ​ഗ്രഹങ്ങളുടെ സം​ഗമം, സൗഭാ​ഗ്യങ്ങൾ തേടിയെത്തും ഈ രാശിക്കാരെ
Maha Shivratri 2026: ശിവരാത്രിയിൽ മഹാഭാ​ഗ്യം; ഇവരുടെ ജീവിതം ഇനി മാറി മറിയും, ഭാ​ഗ്യദേവത കനിഞ്ഞരുളും!
6
Maha Shivratri 2026
Maha Shivratri 2026: ശിവരാത്രിയിൽ മഹാഭാ​ഗ്യം; ഇവരുടെ ജീവിതം ഇനി മാറി മറിയും, ഭാ​ഗ്യദേവത കനിഞ്ഞരുളും!
Panchagrahi Yoga: ശനിയുടെ രാശിയിൽ പഞ്ചഗ്രഹി യോഗം; ഈ 3 രാശിക്കാർക്ക് ഫെബ്രുവരി 17 മുതൽ ചാകര!
11
Panchagrahi Yoga
Panchagrahi Yoga: ശനിയുടെ രാശിയിൽ പഞ്ചഗ്രഹി യോഗം; ഈ 3 രാശിക്കാർക്ക് ഫെബ്രുവരി 17 മുതൽ ചാകര!
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ സൂക്ഷിക്കുക; മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ സൂക്ഷിക്കുക; മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Saudi Arabia: സൗദി മന്ത്രിസഭയിൽ നിർണായക അഴിച്ചുപണി നടത്തി സൽമാൻ രാജാവ്

റിയാദ്: സൗദി മന്ത്രിസഭയിൽ നിർണായക അഴിച്ചുപണി നടത്തി സൽമാൻ രാജാവ്. അറ്റോർണി ജനറൽ, നിക്ഷേപമന്ത്രി എന്നിവരെ മാത്രമല്ല മന്തിസഭയിലെ പ്രമുഖരെയും വിവിധ പ്രവിശ്യകളിലെ ഗവർണർ, ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർമാർ എന്നിവരെയും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: നഴ്‌സുമാരടക്കം പതിനായിരത്തോളം ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക് ബുർജീൽ ഹോൾഡിങ്‌സിന്റെ കൈത്താങ്ങ്; 37 കോടിയുടെ സാമ്പത്തിക അംഗീകാരം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡോ. ഷംഷീർ വയലിൽ

ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിക്ഷേപ മന്ത്രിയായ ഖാലിദ് അൽഫാലിഹിനെ സഹമന്ത്രിയായും മന്ത്രിമാരുടെ കൗൺസിൽ അംഗമായും നിയമിച്ചു. പുതിയ നിക്ഷേപ മന്ത്രിയായി ഫഹദ് ബിൻ അബ്ദുൽ ജലീൽ ബിൻ അലി അൽ-സെയ്‌ഫിനെയും ശൈഖ് സഊദ് ബിൻ അബ്ദുല്ല അൽമുഅ്ജബിനെ അറ്റോർണി ജനറൽ സ്ഥാനത്തു നിന്നും മാറ്റി റോയൽ കോടതി ഉപദേഷ്‌ടാവാക്കി നിയമിക്കുകയുമുണ്ടായി.

പരാതി പരിഹാര ബോർഡ് പ്രസിഡൻറായിരുന്ന ഡോ. ഖാലിദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ നാസറാണ് പുതിയ അറ്റോർണി ജനറൽ.  തുടർന്ന് പരാതി പരിഹാര ബോർഡിന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി ശൈഖ് ഡോ. അലി ബിൻ അഹമ്മദ് അൽഅഹദീബിനെ നിയമിച്ചു. ഇത് മാത്രമല്ല ഗവർണർമാരുടെ പദവികളിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. 

Also Read: ലൈംഗികചൂഷണം മാത്രമല്ല നരഭോജനവുമോ? ആരാണ് ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീൻ? എന്താണ് എപ്സ്റ്റീൻ ഫയൽസ്?

 

അമീർ സഊദ് ബിൻ നഹാർ ബിൻ സഊദിനെ മദീന ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണറായി നിയമിച്ചു.  ഇദ്ദേഹം ത്വാഇഫ് ഗവർണറായിരുന്നു.  അതുപോലെ ത്വാഇഫ് ഗവർണറായി അമീർ ഫവാസ് ബിൻ സുൽത്താൻ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് ആലു സഊദിനെ നിയമിക്കും. ദറഇയ ഗവർണറായിരുന്ന അമീർ ഫഹദ് ബിൻ സഊദ് ബിൻ അബ്ദുള്ളയെ അൽ ബാഹ മേഖലയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണറായും നിയമിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Saudi ArbiaFireign CashNew Investment MinsitersVision 2030NRI news

Trending News