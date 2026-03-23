Saudi News: ഏപ്രിൽ 18 നകം രാജ്യം വിടണം; ഉംറ തീർത്ഥാടകർക്ക് കർശന നിർദ്ദേശവുമായി മന്ത്രാലയം

റിയാദ്: ഉംറ വിസയിലെത്തിയ തീർത്ഥാടകർ രാജ്യം വിടേണ്ട അവസാന തീയതിയിൽ നിർണായക നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ച് സൗദി മന്ത്രാലയം. തീർത്ഥാടകർക്ക് മടങ്ങാനുള്ള അവസാന സമയം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ 18 നാണ്.
കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും രാജ്യത്ത് തുടർന്നാൽ കടുത്ത ശിക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗികമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സമയ പരിധിക്കുള്ളിൽ മടക്കയാത്ര നടത്താത്ത തീർത്ഥാടകർക്ക് കനത്ത സാമ്പത്തിക പിഴ, തടവ് ശിക്ഷ, നാടുകടത്തൽ തുടങ്ങിയ ശിക്ഷകൾ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർത്ഥാടകർ യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് ഏതാണ്ട് 4 മണിക്കൂർ മുണ്ടെങ്കിലും വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുന്നത് യാത്ര സുഗമമാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കൂടാതെ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചെക്ക് ഔട്ട് നടപടികൾ കൃത്യമായി പൂർത്തിയാക്കി യാത്ര ഷെഡ്യൂളുകൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞും രാജ്യത്ത് തുടരുന്നവരുടെ വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കാത്ത ഉംറ സർവീസ് കമ്പനികൾക്കെതിരെയും കനത്ത നടപടി എടുക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
