Saudi Arabia Weather: സൗദിയിൽ പൊടിക്കാറ്റ്..! ശനിയാഴ്ച വരെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, മുന്നറിയിപ്പ്

സൗദി അറേബ്യയിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് സാധ്യതയെന്ന് ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ കാറ്റും പൊടിക്കാറ്റും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. ഫെബ്രുവരി 28, ശനിയാഴ്ച വരെ ഇതേ അവസ്ഥ തുടരുമെന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. മക്ക, മദീന, ഹായിൽ, അൽ-ജൗഫ്, വടക്കൻ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കാറ്റ് ശക്തമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത്.
പകൽ സമയങ്ങളിൽ കാറ്റിന്റെയും പൊടിക്കാറ്റിന്റെ തീവ്രത വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതുമൂലം കാഴ്ചപരിധി കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ സമയം യാത്രകൾ ചെയ്യുന്നവർ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. കൂടാതെ, തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കടൽക്ഷോഭത്തിനും ഉയർന്ന തിരമാലകൾക്കും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ അറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഔദ്യോഗിക പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ പിന്തുടരണമെന്നും ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.
Also Read: Hajj 2026: സൗദിയിൽ ഈ വർഷത്തെ ആഭ്യന്തര ഹജ്ജ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു: ഹജ്ജ് ഉംറ മന്ത്രാലയം
കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും വടക്കൻ അതിർത്തികളുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിയാദിന് ചുറ്റുമുള്ള അൽ-സുൽഫി, ഷഖ്റ, ദുർമ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും റിയാദിന്റെ തെക്കൻ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും യെല്ലോ അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.