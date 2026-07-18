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Social Media: അബുദാബിയിൽ റെസ്റ്റോറന്റിനെതിരെ വ്യാജപ്രചാരണം; ഇൻഫ്ലുവൻസർക്ക് 21 ലക്ഷം രൂപ പിഴ!

Social Media Video: അബുദാബിയിൽ റെസ്റ്റോറന്റിനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസറിനെതിരെ 81,000 ദിർഹം (21 ലക്ഷം) പിഴ ചുമത്തി.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 18, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 04:59 PM IST
Social Media: അബുദാബിയിൽ റെസ്റ്റോറന്റിനെതിരെ വ്യാജപ്രചാരണം; ഇൻഫ്ലുവൻസർക്ക് 21 ലക്ഷം രൂപ പിഴ!
Image Credit: Court | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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