/Social Media: അബുദാബിയിൽ റെസ്റ്റോറന്റിനെതിരെ വ്യാജപ്രചാരണം; ഇൻഫ്ലുവൻസർക്ക് 21 ലക്ഷം രൂപ പിഴ!

അബുദാബിയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർക്കെതിരെ നടപടി. അബുദാബിയിലെ പ്രശസ്ത റെസ്റ്റോറന്റിനെക്കുറിച്ച് അപകീർത്തികരമായ വിഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചതിനാണ് 81,000 ദിർഹം (21 ലക്ഷം) പിഴ ചുമത്തിയത്. അബുദാബി ജുഡീഷ്യൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് (എഡിജെഡി) ആണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.
ഇൻഫ്ലുവൻസർ, പ്രശസ്ത റസ്റ്റോറന്റിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയാണ് തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇതിൽ റസ്റ്റോറന്റ് ഉടമയുടെ സത്യസന്ധതയെയും ബിസിനസ് രീതികളെയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഈ വീഡിയോ തന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിമാനത്തിനും ബിസിനസിനെയും സാരമായി ബാധിച്ചുവെന്ന് കാണിച്ചാണ് ഉടമ പരാതി നൽകിയത്.
തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസറെ വിളിച്ചുവരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ, പരിസരം ചിത്രീകരിച്ചതായും വീഡിയോ തന്റെ അക്കൗണ്ട് വഴി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതായും പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിലും പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ അന്വേഷണത്തിലും പ്രതി സമ്മതിച്ചു. വീഡിയോയിൽ റസ്റ്റോറന്റിന്റെ സേവനങ്ങളെയോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയോ കുറിച്ചുള്ള അവലോകനമല്ലെന്നും വ്യക്തികളെ നേരിട്ട് അപമാനിക്കുന്നതാണെന്നും അധികൃതർ കണ്ടെത്തി.
വസ്തുനിഷ്ഠമായ ബിസിനസ്സ് വിലയിരുത്തൽ നൽകുന്നതിനുപകരം ഉള്ളടക്കം അപകീർത്തികരവും അധിക്ഷേപകരവുമാണെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തി. ഇതോടെയാണ് പ്രതി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി വിധിച്ചത്. ഉള്ളടക്കം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടുകെട്ടി. വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്യാനും ഉത്തരവിട്ടു.
ഇരയായ വ്യക്തിക്ക് താൽക്കാലിക നഷ്ടപരിഹാരമായി 51,000 ദിർഹം കൂടി നൽകാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ഇതോടെ ക്രിമിനൽ ശിക്ഷയ്ക്ക് പുറമേ, ആകെ തുക 81,000 ദിർഹം പിഴയായും വിധിച്ചു. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയും സേവനങ്ങളെയും കുറിച്ച് തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താമെങ്കിലും, വ്യക്തികളുടെ അന്തസ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതോ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതോ ആയ പരാമർശങ്ങൾ യുഎഇ നിയമപ്രകാരം നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഓൺലൈൻ പോസ്റ്റുകൾക്കും ഈ നിയമങ്ങൾ ബാധകമാണെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.