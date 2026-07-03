/Spicejet: ദുബായിൽനിന്നും കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള സ്പൈസ് ജെറ്റ് വിമാനം സർവീസ് റദ്ദാക്കി

ദുബായ്: ദുബായിൽനിന്നും കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള സ്പൈസ് ജെറ്റ് വിമാനം സർവീസ് റദ്ദാക്കിയാതായി റിപ്പോർട്ട്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന വിമാനമായിരുന്നു റദ്ദാക്കിയത് അതും പലതവണ സമയം മാറ്റിയതിന് ശേഷമായിരുന്നു സംഭവം.
മണിക്കൂറുകളോളം യാത്രക്കാരെ വിമാനത്തിൽ ഇരുത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു വിമാനം റദ്ദാക്കിയത്. ശേഷം യാത്രക്കാരെ ഹോട്ടലിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. വിമാനം റദ്ദാക്കിയത് സാങ്കേതിക തകരാറുമൂലമാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 4 മണിക്കൂറോളം വിമാനത്തിൽ ഇരുത്തിയശേഷം യാത്രക്കാരുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നാലെയാണ് വിമാനം റദ്ദാക്കിയത് എന്നാണ് സൂചന. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയും സ്പേസ് ജെറ്റ് വിമാനം വൈകിയിരുന്നു.
തെരുവുനായകളുടെ ദയാവധം നടപ്പാക്കും: മന്ത്രി കെ എം ഷാജി
തെരുവുനായകളുടെ ദയാവധം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദേശങ്ങളനുസരിച്ചു നടപ്പാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കെഎം ഷാജി. കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ സംഘടിപ്പിച്ച മുഖാമുഖം പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കവെയായിരുന്നു മന്ത്രി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞത്.
സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിൽ മനുഷ്യജീവന് ഭീഷണിയാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അപകടകാരികളും അക്രമകാരികളുമായ തെരുവുനായകളെ ദയാവധം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മന്ത്രി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞത്. ഇത് കൂടാതെ മാലിന്യസംസ്കരണത്തിനായി മാലിന്യ സംസ്കരണ അതോറിറ്റി രൂപവത്കരിക്കുമെന്നും, ദുർബലവിഭാഗങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഫണ്ടുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് മൂന്നുകേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും.
മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കും കോർപ്പറേഷനും സ്വയം പണം സമ്പാദിക്കാനാവുന്ന വിധം മുനിസിപ്പൽ ബോണ്ട് ഉൾപ്പെടെ നടപ്പാക്കുന്നത് പരിശോധിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞ മന്ത്രി പഞ്ചായത്തുകളെ നഗരപഞ്ചായത്തുകളായി വർഗീകരിക്കുന്നതും പരിഗണനയിലാണെന്നും പറഞ്ഞു.
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