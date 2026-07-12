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Excise Tax: 'ഖത്തർ' ഇനി ഹെൽത്തി; മധുര പാനീയങ്ങൾക്ക് എക്സൈസ് നികുതി

General Tax Authority: മധുരമുള്ള പാനീയങ്ങൾക്ക് പുതിയ എക്സൈസ് നികുതിയുമായി ഖത്തർ. പൊതുജനാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനുമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ പുതിയ നീക്കം.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 12, 2026, 10:13 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 10:13 AM IST
Excise Tax: 'ഖത്തർ' ഇനി ഹെൽത്തി; മധുര പാനീയങ്ങൾക്ക് എക്സൈസ് നികുതി
Image Credit: Drinks | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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