Excise Tax: 'ഖത്തർ' ഇനി ഹെൽത്തി; മധുര പാനീയങ്ങൾക്ക് എക്സൈസ് നികുതി

ദോഹ: മധുരമുള്ള പാനീയങ്ങൾക്ക് പുതിയ എക്സൈസ് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തി ജനറൽ ടാക്സ് അതോറിറ്റി (ജിടിഎ). ജൂലൈ ആറ് മുതൽ പുതിയ നികുതി പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. 'ടിയേർഡ് വോളുമെട്രിക് മോഡൽ' (Tiered Volumetric Model) അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പുതിയ നികുതി. പാനീയങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മധുരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നികുതി ചുമത്തുക.
എക്സൈസ് നികുതി നിയമത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ 2026-ലെ രണ്ടാം നമ്പർ നിയമപ്രകാരമാണ് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി. ഇതനുസരിച്ച് നികുതിയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പട്ടികയിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. മധുരം ചേർത്ത പാനീയങ്ങളിൽ ശീതളപാനീയങ്ങളും പഞ്ചസാര ചേർത്ത ജ്യൂസ്, കോൺസെൻട്രേറ്റുകൾ, പൗഡറുകൾ, എക്സ്ട്രാക്റ്റുകൾ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടും.
എക്സൈസ് നികുതിയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൈവശമുള്ള എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ 'ധരീബ' (Dhareeba) പോർട്ടൽ വഴി ഒരു ട്രാൻസിഷണൽ ഡിക്ലറേഷൻ (Transitional Declaration) സമർപ്പിക്കണമെന്ന് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. ആകെ സ്റ്റോക്ക് 2,00,000 ലിറ്ററിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഡിക്ലറേഷൻ നൽകിയാൽ മതി. ഇവർ നികുതി നൽകേണ്ടതില്ല.
ആകെ സ്റ്റോക്ക് 2,00,000 ലിറ്ററോ അതിൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ, സ്റ്റോക്കിന്റെ അളവ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ഇതിന് നൽകേണ്ട എക്സൈസ് നികുതി അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള സ്റ്റോക്ക് മാത്രമല്ല നികുതിയുടെ പരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നതെന്നതാണ് ജനറൽ ടാക്സ് അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കൈവശമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ മധുരം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നികുതി നൽകിയാൽ മതി.
കൈവശമുള്ള സ്റ്റോക്ക് 2,00,000 ലിറ്ററോ അതിന് മുകളിലോ ആണെങ്കിലും അതിൽ പഞ്ചസാരയോ മധുരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റ് പദാർത്ഥങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത പക്ഷം നികുതി നൽകേണ്ടതില്ല. അതോറിറ്റിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം നികുതിദായകർ തങ്ങളുടെ നികുതി റിട്ടേണുകൾ 'ധരീബ' (Dhareeba) പോർട്ടൽ വഴി 2026 ജൂലൈ 6 മുതൽ 90 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സമർപ്പിക്കണം. കുടിശ്ശിക വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ റിട്ടേൺ സമർപ്പിച്ച തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇതും സമർപ്പിക്കണം.
അതെസമയം പാക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ എക്സൈസ് നികുതി ബാധകമാകൂ. അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയ നൽകുന്ന സീൽ ഇല്ലാത്ത പാനീയങ്ങൾക്ക് നികുതി ബാധകമല്ലെന്ന് അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി. പഞ്ചസാരയടങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാനും, ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ നിർമ്മാതാക്കളെ പ്രേരിപ്പിക്കാനുമാണ് പുതിയ നികുതി പരിഷ്കാരം നടപ്പിലാക്കുന്നത്. പൊതുജനാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനുമാണ് പുതിയ നീക്കം.
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