UAE Fog Alert: കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞിന് സാധ്യത; യുഎഇയിൽ മുന്നറിയിപ്പ്

ദുബായ്: വരുംദിവസങ്ങളിൽ യുഎഇയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മൂടൽമഞ്ഞ് ശക്തമാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈർപ്പം വർധിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പുലർകാലങ്ങളിൽ മൂടൽമഞ്ഞ് ശക്തമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
അതിനാൽ, ഈ സമയങ്ങളിൽ വാഹനം ഓടിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പിൽ നിർദേശിക്കുന്നു. ആകാശം ഇന്നും നാളെയും തെളിഞ്ഞതോ ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമോ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അന്തരീക്ഷ ഈർപ്പം രാത്രിയിൽ വർധിക്കും.
അടുത്ത ദിവസം പുലർച്ചെയോടെ ഉൾനാടൻ മേഖലകളിലും തീരപ്രദേശങ്ങളിലും മൂടൽമഞ്ഞ് രൂപപ്പെടുമെന്നും ഇത് കാഴ്ചപരിധി കുറയാൻ കാരണമാകുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. താപനില പകൽസമയത്ത് 29 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ 32 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ആയിരിക്കും.
രാത്രിയിൽ താപനില 11 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയായി കുറയാൻ സാധ്യത. മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ തണുപ്പ് വർധിക്കും. താപനിലയിൽ തിങ്കളാഴ്ചയോടെ നേരിയ കുറവ് ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ, ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ചൂട് വർധിക്കും. കാലാവസ്ഥ മാറുന്നതിന്റെ സ്വാഭാവിക മാറ്റമാണ് ഇതെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
