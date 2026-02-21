English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • UAE Fog Alert: കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞിന് സാധ്യത; യുഎഇയിൽ മുന്നറിയിപ്പ്

UAE Fog Alert: കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞിന് സാധ്യത; യുഎഇയിൽ മുന്നറിയിപ്പ്

UAE Fog Alert Issued: പുലർകാലങ്ങളിൽ മൂടൽമഞ്ഞ് ശക്തമായേക്കുമെന്നും വാഹനം ഓടിക്കുന്നവർ ജാ​ഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 21, 2026, 10:30 PM IST
  • പകൽ സമയത്ത് 29 ഡി​ഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ 32 ഡി​ഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയായിരിക്കും താപനില
  • രാത്രിയിൽ 11 ഡി​ഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ 20 ഡി​ഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയായി താപനില കുറയും

UAE Fog Alert: കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞിന് സാധ്യത; യുഎഇയിൽ മുന്നറിയിപ്പ്

ദുബായ്: വരുംദിവസങ്ങളിൽ യുഎഇയുടെ വിവിധ ഭാ​ഗങ്ങളിൽ മൂടൽമഞ്ഞ് ശക്തമാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈർപ്പം വ‍ർധിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പുലർകാലങ്ങളിൽ മൂടൽമഞ്ഞ് ശക്തമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

അതിനാൽ, ഈ സമയങ്ങളിൽ വാഹനം ഓടിക്കുന്നവർ ജാ​ഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പിൽ നിർദേശിക്കുന്നു. ആകാശം ഇന്നും നാളെയും തെളിഞ്ഞതോ ഭാ​ഗികമായി മേഘാവൃതമോ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അന്തരീക്ഷ ഈർപ്പം രാത്രിയിൽ വർധിക്കും.

അടുത്ത ദിവസം പുലർച്ചെയോടെ ഉൾനാടൻ മേഖലകളിലും തീരപ്രദേശങ്ങളിലും മൂടൽമഞ്ഞ് രൂപപ്പെടുമെന്നും ഇത് കാഴ്ചപരിധി കുറയാൻ കാരണമാകുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. താപനില പകൽസമയത്ത് 29 ഡി​ഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ 32 ഡി​ഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ആയിരിക്കും.

രാത്രിയിൽ താപനില 11 ഡി​ഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ 20 ഡി​ഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയായി കുറയാൻ സാധ്യത. മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ തണുപ്പ് വർധിക്കും. താപനിലയിൽ തിങ്കളാഴ്ചയോടെ നേരിയ കുറവ് ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ, ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ചൂട് വർധിക്കും. കാലാവസ്ഥ മാറുന്നതിന്റെ സ്വാഭാവിക മാറ്റമാണ് ഇതെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

