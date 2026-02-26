Saudi News: സൗദിയിൽ ഉംറ തീർത്ഥാടകരുടെ ബസ് മറിഞ്ഞ് രണ്ട് മലയാളികൾ മരിച്ചു

റിയാദ്: സൗദി അറേബിയിൽ ഉംറ തീർത്ഥാടകരുടെ ബസ് മറിഞ്ഞ് രണ്ട് മലയാളികൾ മരിച്ചു. മരിച്ചത് പത്തനാപുരം സ്വദേശിനി ഷീബയും ഉംറ ഗ്രൂപ്പ് അമീറും നിലമ്പൂർ സ്വദേശിയായ ഇസ്മാഈൽ എന്നിവരാണ്.
റിയാദിന് സമീപം അകലെ ഹോത്ത ബനീ തമീം - മക്ക റോഡിലെ മഹ്ലൂമിയ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം നടന്നത്. മലയാളി ഉംറ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കീഴിൽ വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ അഞ്ച് മണിയോടെയാണ് ഹോത്ത ബനീ തമീമിൽ നിന്ന് തീർത്ഥാടകരുമായി ബസ് പുറപ്പെട്ടത്. യാത്രാമധ്യേ ഹരീഖ് പട്ടണത്തിലെത്തി സുബഹി നമസ്കാരം നിർവഹിച്ച ശേഷം യാത്ര തുടർന്നു.
ശേഷം ബസിന്റെ ബ്രേക്കിന് തകരാറുണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കയറ്റി അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തി. ഇതിന് ശേഷം യാത്ര തുടരുന്നതിനിടെയാണ് മഹ്ലൂമിയയിൽ വെച്ച് ബസിന്റെ പിൻവശത്തെ രണ്ട് ടയറുകൾ വലിയ ശബ്ദത്തോടെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതും നിയന്ത്രണം വിട്ട ബസ് എതിര്ദിശയിലുള്ള റോഡിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി മറിഞ്ഞതും.
അപകടത്തിൽ ബസിന്റെ മുകൾ വശത്തെ പാളികൾ തകരുകയും അതിലൂടെ പുറത്തേക്ക് തെറിച്ച ഷീബയും ഇസ്മാഈലും അവിടെ വച്ചുതന്നെ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ബസിന്റെ മുൻഭാഗവും തകർന്നു.
