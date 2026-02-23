English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Ramadan Holidays: യുഎഇയിൽ പെരുന്നാൾ അവധി ദിനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

Ramadan Holidays: യുഎഇയിൽ പെരുന്നാൾ അവധി ദിനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

Ramadan Holidays UAE: മാനവ വിഭവശേഷി സ്വദേശിവത്കരണ മന്ത്രാലയമാണ് പെരുന്നാൾ അവധി ദിനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 23, 2026, 11:20 PM IST
  • മൂന്ന് ദിവസത്തെ അവധിയാണ് സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് അനുവദിച്ചത്
  • 23 മുതൽ ഓഫീസുകൾ വീണ്ടും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കും

Ramadan Holidays: യുഎഇയിൽ പെരുന്നാൾ അവധി ദിനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

അബുദാബി: യുഎഇയിൽ പെരുന്നാൾ അവധി ദിനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഫെഡറൽ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്കും ഉള്ള ഈ വർഷത്തെ പെരുന്നാൾ അവധി ദിനങ്ങളാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മാനവ വിഭവശേഷി സ്വദേശിവത്കരണ മന്ത്രാലയമാണ് അവധി ദിനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

മാർച്ച് 19 മുതൽ 21 വരെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ അവധിയാണ് സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് അനുവദിച്ചത്. റമദാൻ 30 പൂർത്തിയാകുകയാണെങ്കിൽ 22 വരെ അവധി നീളും. ഫെഡറൽ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് മാർച്ച് 19 മുതൽ 22 വരെ നാല് ദിവസത്തെ അവധിയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ALSO READ: കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞിന് സാധ്യത; യുഎഇയിൽ മുന്നറിയിപ്പ്

23 മുതൽ ഓഫീസുകൾ വീണ്ടും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കും. പെരുന്നാൾ ദിനം നിശ്ചയിക്കുന്നത് റമദാൻ മാസത്തെ ചാന്ദ്രദർശനം അനുസരിച്ചാകും. അവധി ദിനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ നാട്ടിൽ പോകാൻ പ്രവാസികൾ ഒരുക്കം തുടങ്ങി.

