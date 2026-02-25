UAE New Pharmaceutical Rule: രാജ്യത്ത് മരുന്നുകളുടെ കുത്തക അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് പുതിയ നിയമം നടപ്പിലാക്കി യുഎഇ

യുഎഇ: യുഎഇ നിവാസികൾക്ക് ആവശ്യ മരുന്നുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ എളുപ്പമായിരിക്കുകയാണ് ഒപ്പം ചെലവും കുറയും. എമിറേറ്റ്സ് ഡ്രാഗ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് മെഡിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മേലുള്ള ദീർഘകാല 'സിംഗിൾ ഏജന്റ്' കുത്തകയെ തകർക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു സംവിധാനം സജീവമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
മരുന്നുകളുടെ കുത്തക അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും വിതരണം സുഗമമമാക്കനുമായി പുതിയ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ. എമിറേറ്റ്സ് ഡ്രഗ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആണ് ഈ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
യുഎഇയുടെ പുതിയ മെഡിക്കൽ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ
ഇതനുസരിച്ചു ഓരോ മരുന്നിനും ഒന്നിലധികം അംഗീകൃത ഏജന്റുമാരെ നിയമിക്കണമെന്ന് കമ്പനികളോട് അധികൃതർ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് മരുന്നുകളുടെ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാനും വിപണിയിൽ നല്ലരീതിയിലുള്ള ഒരു മത്സരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നീക്കമാണ്.
പുതിയ സംവിധാനം എന്താണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്?
എമിറേറ്റുകളിലുടനീളം മെഡിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ഈ പരിഷ്ക്കരണത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഈ സംവിധാനം നിലവിൽ വരുന്നതോടെ ഒരു ഏജന്റിന് മാത്രം മരുന്നുകളുടെ വിതരണത്തിൽ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകില്ല. ഇത് അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം സഹായകമാകും. ഇതുവഴി ഒരേ അസുഖത്തിനുള്ള വിവിധ ചികിത്സാ ഓപ്ഷനുകൾ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ലഭിക്കും.
ഈ നടപടി രാജ്യത്തെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാനിന്നും മരുന്നുകളുടെ വിതരണം നല്ലരീതിയിൽ തുടരുന്നത് പൊതുജനാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുനന്തിന് അനിവാര്യമാണെന്നും സഹമന്ത്രി പറഞ്ഞു
