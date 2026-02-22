English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
താമസസ്ഥലം, ഫോൺ നമ്പർ, സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഒരിക്കലും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവയ്ക്കരുതെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. 

Feb 22, 2026, 10:54 PM IST
  • അജ്ഞാത ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും ശക്തമായ പാസ്‌വേഡുകൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
  • കൂടാതെ കുടുംബചിത്രങ്ങളും സ്വകാര്യ ഫോട്ടോകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ജാ​ഗ്രത പാലിക്കണം.

UAE Cyber Security: സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കരുത്; കർശന മുന്നറിയിപ്പുമായി യുഎഇ

അബുദാബി: സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി രം​ഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് യുഎഇ. സൈബർ തട്ടിപ്പിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതിനായി താമസക്കാർ ജാ​ഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് യുഎഇ സൈബർ സുരക്ഷ അതോറിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. 

വിവരങ്ങൾ ചോരുന്നു

ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചോ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള വിവരങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അമിതമായി പങ്കുവെക്കുന്നതിലൂടെ ഏകദേശം 40 ശതമാനം ഉപയോക്താക്കളും സ്വകാര്യതാ ലംഘനം നേരിടുന്നുവെന്നാണ് സൈബർ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. നമ്മൾ നിസ്സാരമെന്ന് കരുതുന്ന വിവരങ്ങൾ പോലും ചിലപ്പോൾ തട്ടിപ്പുകാർക്ക് സഹായകമായിരിക്കും. താമസസ്ഥലം, ജോലിസ്ഥലത്തെ വിലാസം, സ്വകാര്യ ഫോൺ നമ്പറുകൾ, യാത്രാ പ്ലാനുകൾ എന്നിവ പരസ്യമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് വലിയ അപകടങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചേക്കാം. 

അജ്ഞാത ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും ശക്തമായ പാസ്‌വേഡുകൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കൂടാതെ കുടുംബചിത്രങ്ങളും സ്വകാര്യ ഫോട്ടോകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ജാ​ഗ്രത പാലിക്കണം. 

Also Read: Ramadan 2026: റംസാൻ കാലത്തെ അമിത വില ഈടാക്കൽ; യുഎഇയിൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പരാതി നൽകാം, എങ്ങനെ?

സുരക്ഷിതമായിരിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ?

സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾക്കും മൊബൈൽ ഫോണുകൾക്കും ശക്തമായ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം. ഇതിനായി മികച്ച ഓൺലൈൻ ശീലങ്ങൾ പിന്തുടരേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് കൗൺസിൽ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. 

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

ഫോണിലെയും കമ്പ്യൂട്ടറിലെയും സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ കൃത്യസമയത്ത് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തട്ടിപ്പിൽ ചെന്നുപെടാതിരിക്കാൻ ഒരുപരിധി വരെ സഹായിക്കും. ക്യാമറ, മൈക്രോഫോൺ, ലൊക്കേഷൻ എന്നിവയിലേക്കുള്ള ആപ്പുകളുടെ ആക്സസ് ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം അനുവദിക്കുക. സങ്കീർണ്ണവും ശക്തവുമായ പാസ്‌വേഡുകൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. 'മൾട്ടി-ഫാക്ടർ ഓതന്റിക്കേഷൻ' ആക്റ്റീവ് ആക്കുക.

കൂടാതെ ബാങ്ക്, സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അസ്വാഭാവികമായി ഒന്നും അതിൽ നടക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനാണിത്. വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുക.

